В США действуют чрезвычайно высокие пошлины на солнечные панели, считает генеральный директор Tesla и SpaceX.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сделал далеко идущие прогнозы относительно развития искусственного интеллекта на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также затронул глобальные энергетические проблемы.

Илон Маск в Давосе. Фото: ВЭФМаск определил доступность электроэнергии как самый большой ограничивающий фактор для развития ИИ. В то время как производство чипов для ИИ растет экспоненциально, мировое производство электроэнергии увеличивается всего на три-четыре процента в год.

«Ограничивающим фактором для использования ИИ является, по сути, электроэнергия», — сказал Маск.

Главный тезис Маска: производство микросхем превысит доступные энергетические ресурсы уже в этом году. Он отметил масштабные инвестиции Китая в возобновляемые источники энергии. Солнечная энергия — крупнейший источник энергии, подчеркнул Маск.

Предприниматель назвал чрезвычайно высокие тарифы на солнечные панели главным препятствием для развития солнечной энергетики в США. Поскольку Китай производит почти все солнечные панели, эти торговые барьеры искусственно снижают экономическую целесообразность солнечной энергетики.

«К сожалению, в США действуют чрезвычайно высокие пошлины на солнечные панели», — сказал Маск.

Он объявил, что SpaceX и Tesla независимо друг от друга работают над крупномасштабным производством солнечных батарей в США. Обе компании планируют создать производственную мощность в 100 гигаватт в год примерно в течение трех лет.