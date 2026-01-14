Управление по программам оборонных закупок (DAPA) Министерства обороны Республики Корея объявило о завершении цикла опытно-конструкторских испытаний многоцелевого самолета KF-21 Boramae.

Во вторник, 13 января, Управление по программам оборонных закупок (DAPA) Министерства обороны Республики Корея объявило о завершении цикла опытно-конструкторских испытаний многоцелевого самолета KF-21 Boramae в сотрудничестве с компанией Korea Aerospace Industries (KAI) и Агентством оборонных разработок (ADD).

Фото: KAIДиректор DAPA Ли Ён-чхоль объявил, что заключительный испытательный полет состоялся накануне. Это был 1600-й полет за 42 месяца с момента начала программы опытно-конструкторских испытаний в июле 2022 года. Испытания завершились на два месяца раньше запланированного срока.

Шесть прототипов, включая четыре одноместных и два двухместных самолета, успешно завершили все полеты без происшествий, проверив более 13 000 критериев, установленных заказчиком. Это означает, что KAI сможет начать серийные поставки самолетов KF-21 Block I ВВС Республики Корея со второй половины 2026 года.

Стоит отметить, что программа испытаний проводилась в сотрудничестве с Министерством океанов и рыболовства, ВМС и Береговой охраной Кореи. В ходе этих мероприятий осуществлялись полеты в гражданском воздушном пространстве, проверка морской безопасности, а также проводились ключевые испытания в чрезвычайных ситуациях, такие как восстановление управляемости при экстремальных положениях в полете.

В соответствии с соглашением от декабря 2025 года, интеграционные испытания нового вооружения на прототипах будут продолжены. Напомним, что DAPA заказала 40 самолетов KF-21 Block I двумя партиями: 25 июня 2024 года на сумму 1,96 трлн вон ($1,4 млрд) и 27 июня 2025 года на сумму 2,39 трлн вон. Поставка последнего варианта Block I для завоевания превосходства в воздухе запланирована на 2028 год.