Система ROBIN предназначена для обнаружения самодельных взрывных устройств и исследования потенциально опасных зон.

В феврале 2025 года Французское агентство по оборонным закупкам (DGA) объявило конкурс на приобретение до шестидесяти роботизированных систем для инженерных полков французской армии в рамках программы ROBIN (ROBots d’INvestigation, то есть разведывательные роботы).

В частности, эта система должна была быть основана на роботизированной платформе весом 1500 кг, способной дистанционно управляться на расстоянии нескольких сотен метров и оснащенной манипулятором с многофункциональным инструментом, а также оборудованием наблюдения и связи. DGA также уточнило, что этот наземный робот будет напрямую крепиться к многоцелевой бронированной машине Griffon (VBMR).

Впоследствии несколько производителей подали заявки на тендер. Компания UNAC объявила, что ее заявка была выбрана для контракта на поставку системы ROBIN. Сообщается, что «контракт охватывает максимум тридцать четыре системы».

В рамках этой программы UNAC сотрудничала с Safran Electronics & Defense для автоматизации вездехода RIDER, уже находящегося на вооружении французской армии, путем поставки человеко-машинного интерфейса, программного обеспечения и бортовой электроники.

Робот, предлагаемый UNAC, оснащен вращающейся шарнирной рукой, которая, благодаря установке специализированных инструментов (захват, воздуходувка, клешня), позволяет поднимать груз весом 120 кг на высоту 3,8 метра. Он также оснащен PTZ-камерами (с функциями панорамирования, наклона и увеличения), которые вращаются независимо друг от друга. Это решение дополняет камеры управления, интегрированные в платформу. В UNAC уточняется, что ROBIN «можно буксировать на высокой скорости с помощью VBMR Griffon».