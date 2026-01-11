Эксперты из Северо-восточного университета в Бостоне (США) представили свои прогнозы относительно следующих этапов развития технологий ИИ.

Google, SpaceX и Blue Origin разрабатывают технологии для дата-центров ИИ в космосе. Однако, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем такие центры обработки данных будут фактически созданы на околоземной орбите. Тем не менее, первые испытания таких систем уже проводятся.

Причинами для переноса крупных центров ИИ в космос станут энергетические проблемы и воздействие на окружающую среду. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), средний центр обработки данных для искусственного интеллекта на Земле потребляет в год столько же электроэнергии, сколько 100 000 домов. Это потребление будет расти по мере усложнения моделей ИИ.

МЭА сообщило, что энергетические потребности центров обработки данных для ИИ удвоятся с 460 тераватт-часов в 2022 году до более чем 1000 тераватт-часов в 2026 году, что сопоставимо с энергопотреблением такой страны, как Япония. Космические центры обработки данных будут оснащены солнечными батареями, смогут отводить тепло в космос.

О планах SpaceX и Blue Origin по строительству космических ЦОД сообщила в декабре газета The Wall Street Journal. У Blue Origin есть специальная команда, занимающаяся этой задачей. SpaceX, в свою очередь, работает над модификацией своих ракет для лучшего размещения вычислительных блоков ИИ. Ни одна из компаний публично не прокомментировала сообщения американской газеты. Однако генеральные директора обеих компаний, Илон Маск и Джефф Безос, ранее говорили о создании центров обработки данных с ИИ в космосе.

В ноябре Google официально объявила о планах запустить два тестовых спутника, оснащенных чипами искусственного интеллекта, в 2027 году в рамках проекта Suncratcher. Партнером в этом проекте станет американская спутниковая компания Planet Labs.

StarCloud, стартап, поддерживаемый Nvidia, в прошлом месяце запустил спутник с графическим процессором Nvidia H100. Эти процессоры работают на основе крупномасштабной открытой языковой модели Gemma, разработанной Google.

Главной проблемой для развития центров обработки данных в космосе может стать вопрос электроснабжения. Солнце — очень хороший источник, но для выработки достаточного количества энергии с помощью солнечных панелей потребуются либо массивные конструкции, простирающиеся на километры, либо группировка из десятка тысяч более мелких панелей. Чипы, поддерживающие работу ИИ, также необходимо будет защищать от вредного излучения. Рассеивание тепла в космосе считается технологически сложной задачей.

Энси Трешер из Северо-восточного университета отмечает, что строительство центров ИИ в космосе может помочь снизить негативное воздействие таких объектов на окружающую среду и жителей, но сам процесс их строительства в космосе окажет негативное воздействие за счет увеличения числа запусков ракет.