kosmos_news
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Потенциальная военная операция США против Гренландии создаст «очень серьезные трудности» для НАТО, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Если США проведут военную операцию по захвату Гренландии, это будет катастрофической ситуацией, поскольку страна НАТО будет осуществлять вмешательство на территории другого союзника, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
По словам финского премьер-министра, заявления президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии (автономной территории, формально принадлежащей Дании) любыми средствами, включая применение силы, соответствуют его риторике и переговорной тактике и не обязательно указывают на то, что США нападут на остров.

Орпо напомнил в интервью радио Yle, что в последнее время было множество случаев, когда Трамп говорил одно, а министр иностранных дел США Марко Рубио делал другое. Несколько дней назад, например, госсекретарь США намекнул на возможный выкуп Вашингтоном арктического острова.

«Однако последствия военного решения были бы очень серьезными для обороны (Альянса) и сотрудничества в рамках НАТО», считает Орло. Европейская безопасность будет ослаблена. С точки зрения Финляндии, такой шаг был бы «очень плохим», признал Орпо.

По мнению премьер-министра, независимо от соперничества сверхдержав за арктические ресурсы, НАТО ценно для США, поскольку включает в себя ключевых союзников и торговых партнеров Вашингтона. Орпо подчеркнул, что эту ситуацию следует рассматривать в контексте альянсов США в различных частях мира, которые представляют собой «конкурентное преимущество» для Соединенных Штатов перед Китаем.

Трамп недавно заявил газете New York Times, что Вашингтону, возможно, придется «выбирать» между Гренландией и НАТО, потому что, если США этого не сделают, Россия или Китай захватят остров. В пятницу, 9 января, президент США повторил аналогичную точку зрения, заявив, что США должны захватить Гренландию «добровольно или более сложным путем», если они «не хотят иметь Россию или Китай в качестве соседей».

#сша #финляндия #дания #гренландия
Источник: yle.fi
Сейчас обсуждают

zerohexen
18:31
колхоз эдишен, но нормально сделал это +. странно, что питущиная подсветкая отсутствует, за это тоже +
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Сергей Анатолич
18:30
Ой, да ладно. Сожрёте и не подавитесь. А то премьер-министр финляндии сказал. Прям сша будет финляндию спрашивать.
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Alex TOPMAN
18:15
А если нет - ты себе? ;)
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
КОТ
18:11
А что вдруг за возмущения у финов? Если уж надкусили "натовский пирожок" - придется хавать эту говнину до конца, вместе с "друзьями по несчастью".
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Dangerous
17:44
у суомцев крыша едет от трампа
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Сергей Зинкевич
17:34
Пытаются успеть пока в Европе мутная вода а вдруг ,в другое время может не получится.
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
Дым Туман
17:28
вот она-безнаказанность...
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
Dangerous
17:20
прощай сименс
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
Windmark_
17:16
Дристакс очередную говностатью выкатил . Какой не молодец
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Эдуард Кузнецов
17:09
Обычный планшет на арм, только с ушами с названием Свищ, с парой надоевших франшиз и тормозными портами. Не понятно, почему столько шума
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
