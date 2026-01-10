Потенциальная военная операция США против Гренландии создаст «очень серьезные трудности» для НАТО, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Если США проведут военную операцию по захвату Гренландии, это будет катастрофической ситуацией, поскольку страна НАТО будет осуществлять вмешательство на территории другого союзника, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

По словам финского премьер-министра, заявления президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии (автономной территории, формально принадлежащей Дании) любыми средствами, включая применение силы, соответствуют его риторике и переговорной тактике и не обязательно указывают на то, что США нападут на остров.

Орпо напомнил в интервью радио Yle, что в последнее время было множество случаев, когда Трамп говорил одно, а министр иностранных дел США Марко Рубио делал другое. Несколько дней назад, например, госсекретарь США намекнул на возможный выкуп Вашингтоном арктического острова.

«Однако последствия военного решения были бы очень серьезными для обороны (Альянса) и сотрудничества в рамках НАТО», считает Орло. Европейская безопасность будет ослаблена. С точки зрения Финляндии, такой шаг был бы «очень плохим», признал Орпо.

По мнению премьер-министра, независимо от соперничества сверхдержав за арктические ресурсы, НАТО ценно для США, поскольку включает в себя ключевых союзников и торговых партнеров Вашингтона. Орпо подчеркнул, что эту ситуацию следует рассматривать в контексте альянсов США в различных частях мира, которые представляют собой «конкурентное преимущество» для Соединенных Штатов перед Китаем.

Трамп недавно заявил газете New York Times, что Вашингтону, возможно, придется «выбирать» между Гренландией и НАТО, потому что, если США этого не сделают, Россия или Китай захватят остров. В пятницу, 9 января, президент США повторил аналогичную точку зрения, заявив, что США должны захватить Гренландию «добровольно или более сложным путем», если они «не хотят иметь Россию или Китай в качестве соседей».