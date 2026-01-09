Устройство с новыми функциями поступит в продажу в конце января 2026 года по цене около $40.

Компания Anker на CES 2026 представила новую версию своих мини-зарядных устройств с USB-интерфейсом. Они всегда отличались компактностью, но новая модель (Anker Nano 45W) также может похвастаться множеством дополнительных возможностей. Зарядное устройство имеет максимальную выходную мощность 45 Вт и снабжено дисплеем. Во время зарядки на экране отображаются данные в реальном времени, такие как текущая мощность, температура и состояние зарядки. Оно также может отображать эмодзи.

Источник: Anker

Экран показывает, какое устройство заряжается в данный момент, и даже отображает текущий уровень заряда батареи. Как сообщает ресурс 9to5Google, эта функция в настоящее время работает только с iPhone, а не с устройствами Android.

Зарядное устройство линейки Anker Nano с дисплеем. Источник: Anker

Одна из особенно умных функций предназначена для защиты аккумулятора во время зарядки. В режиме «Care Mode» устройство не заряжает гаджет на полной скорости, а вместо этого фокусируется на максимальной защите аккумулятора, избегая высоких температур.

Ориентацию контактов зарядки можно повернуть на 90 градусов. Это означает большую гибкость в ограниченном пространстве, например, при использовании удлинителя.

Источник: Anker

Ожидается, что новое зарядное устройство Nano поступит в продажу в конце января 2026 года по рекомендованной розничной цене около 40 долларов. В США уже доступен предварительный заказ.