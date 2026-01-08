Новый программный пакет устраняет именно те проблемы (быстрая разрядка батареи или зависание галереи), которые в последнее время заметно усложняли повседневную жизнь многих пользователей

Производитель смартфонов Samsung в настоящее время распространяет третью бета-версию пользовательского интерфейса One UI 8.5 для серии Galaxy S25. Обновление с расширением ZZA3 занимает примерно 1,26 гигабайта и включает в себя патч безопасности Android от 1 января 2026 года.

Участники бета-тестирования в Германии, Южной Корее и США теперь могут установить прошивку по беспроводной сети через системные настройки. В то время как предыдущие версии в основном добавляли новые функции, это обновление сосредоточено на исправлении ошибок и повышении стабильности системы.

Особенно нужным для пользователей является устранение критической ошибки, которая недавно вызывала сильный разряд батареи из-за фоновых процессов. Разработчики также исправили ошибку, из-за которой время на экране блокировки отображалось некорректно или вовсе отсутствовало.

Провалы производительности в приложении «Галерея», которые возникали при использовании живых эффектов, также должны остаться в прошлом. Кнопка поиска в меню выбора виджетов была визуально переработана для обеспечения лучшей доступности.

Как сообщает Android Authority, обновление включает улучшения для приложения «Телефон», которое в предыдущих версиях было склонно к сбоям. Очевидно, что Samsung сейчас уделяет приоритетное внимание основным функциям перед финальным выпуском для широкой публики.

Хотя это обновление в основном ориентировано на техническое обслуживание, предстоящая версия One UI 8.5 обещает новые возможности для создателей контента. Как производитель объявил в начале бета-тестирования, такие функции, как «Photo Assist» (Ассистент по фотографиям), позволяют создавать генеративные изображения без сохранения между сохранениями.

Высокая частота бета-релизов говорит о том, что Samsung стремится к своевременному завершению разработки программного обеспечения к запуску серии S26. Однако это всё ещё тестовое программное обеспечение, поэтому, несмотря на многочисленные исправления ошибок, полностью исключить незначительные сбои невозможно.