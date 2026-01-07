Спрос на PAC-3 MSE резко возрос, и её производитель планирует в течение семи лет увеличить их производство с 620 единиц по итогам 2025 года до 2000 в год.

В июле прошлого года Соединенные Штаты уведомили Швейцарию о том, что пять заказанных ею в 2022 году систем ПВО Patriot будут поставлены позже запланированного срока, поскольку приоритет отдается Украине. Годом ранее тот же аргумент был приведен Берну для оправдания задержки поставки ракет-перехватчиков PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), которые были предметом отдельного контракта на сумму 300 миллионов швейцарских франков.

Напомним, что PAC-3 MSE, являющаяся развитием PAC-3, — это ракета-перехватчик, поражающая цель «попаданием в объект», то есть уничтожающая ее при ударе. Оснащённая двухступенчатым ракетным двигателем и активным радаром Ka-диапазона, она обладает большей дальностью (+50%), чем её предшественницы, а также большей маневренностью.

Спрос на PAC-3 MSE резко возрос после 2022 года, и её производитель, компания Lockheed Martin, взяла на себя обязательство увеличить свои производственные мощности до более чем 600 ракет к 2025 году, а затем до 650 в год.

Однако этих усилий по-прежнему недостаточно, учитывая рамочное соглашение, которое компания Lockheed Martin заключила с Министерством обороны США 6 января. Согласно условиям соглашения, Lockheed Martin утроит ежегодное производство ракет PAC-3 MSE, достигнув 2000 единиц в течение семи лет.

Компания сообщает, что «соглашение является прямым следствием одной из наиболее значительных реформ, проведенных Министерством обороны США в сфере закупок вооружений за последние десятилетия». Соглашение вводит новую модель, гарантирующую долгосрочную предсказуемость спроса, тем самым стимулируя промышленные инвестиции, увеличивая темпы производства и повышая операционную эффективность, поясняет Lockheed Martin.

Помимо цели утроить производство ракет PAC-3 MSE, оборонный подрядчик подчеркивает, что это рамочное соглашение создаст «тысячи дополнительных рабочих мест по всей цепочке поставок» и что оно «укрепит устойчивость и жизнеспособность оборонно-промышленной и технологической базы США».