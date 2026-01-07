Всего планировалось купить 138 самолетов, но программа сталкивается с проблемами и задержками, несмотря на значительный вклад британской промышленности в производство компонентов.

Великобритания первоначально планировала приобрести в общей сложности 138 истребителей-бомбардировщиков F-35B (114 для Королевских ВВС и 24 для морской авиации) у компании Lockheed Martin. Однако это число менялось в зависимости от стратегических оборонных обзоров.

В 2022 году Министерство обороны Великобритании объявило о начале переговоров с компанией Lockheed Martin о закупке 26 дополнительных самолетов с целью довести их численность до 74 к началу 2030-х годов. Затем, в августе 2024 года, газета The Telegraph сообщила о «растущей обеспокоенности» по поводу возможного сокращения количества истребителей F-35B (самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадкой), которые должны быть приобретены Королевскими ВВС и морской авиацией. Министерство обороны «уже испытывает трудности с поиском средств для финансирования 48 самолетов, которые оно уже обязалось приобрести».

В последнем британском стратегическом обзоре обороны, опубликованном в июне 2025 года, не было предоставлено никаких дополнительных подробностей, за исключением рекомендации о приобретении F-35A («обычной» версии), чтобы позволить Королевским ВВС возобновить свою ядерную программу.

Остается неясным, когда эти 138 F-35A/B будут фактически поставлены британским ВВС. В любом случае, им придется набраться терпения, судя по письменным ответам, которые Министерство обороны направило членам парламента. Как отмечает сайт UK Defence Journal, по состоянию на 12 ноября Великобритания получила только 41 истребитель F-35B из 48, запланированных к поставке до конца 2025 года.

Что касается 27 F-35, которые будут заказаны позже, Министерство обороны надеется получить их до конца 2033 года. После этого нет гарантии, что будет размещен дополнительный заказ, чтобы достичь в общей сложности 138 самолетов: все будет зависеть от программы Global Combat Air Programme (GCAP), проекта истребителя 6-го поколения, реализуемого в рамках совместного предприятия Великобритании, Италии и Японии.

В любом случае, согласно недавнему отчету Комитета по государственным счетам британского парламента, нынешний парк F-35B сталкивается с проблемами, вызванными нехваткой квалифицированных специалистов и трудностями в закупке запасных частей. Кроме того, F-35B не обладает всеми запланированными возможностями: нести ракеты Spear 3 (воздух-земля) и METEOR (воздух-воздух).