Человекоподобный робот Atlas впервые научится автономно выполнять задачи в реальных промышленных условиях.

На производственных мощностях Hyundai в штате Джорджия (США) робот Atlas впервые в реальных рабочих условиях продемонстрировал, как автономно выполняет задачи. Съемочная группа американского канала «60 минут» показала работу человекоподобной машины.

Компания Boston Dynamics в настоящее время интенсивно работает над тем, чтобы выиграть гонку по разработке первых полностью автоматизированных промышленных рабочих. Atlas имеет высоту около 1,75 метра и весит приблизительно 90 килограммов; его механика и система управления разработаны для работы в заводских цехах.

Человекоподобный робот разрабатывается Boston Dynamics уже много лет, но нынешняя модель принципиально отличается от более ранних версий, которые в основном демонстрировали зрелищные трюки, такие как прыжки.

В ходе текущего испытания робот Atlas выполнил задачу на складе запасных частей завода Hyundai практически без участия человека – например, сортировал багажники на крышу для сборочной линии. В телевизионном репортаже инженер Boston Dynamics Зак Яковски объясняет, что Atlas работает автономно и был специально обучен выполнять задачи в реальных производственных условиях. Ключевой момент: не каждый шаг запрограммирован заранее. Робот находит собственные решения и стратегии для различных задач.

Для достижения этого инженеры сочетают интенсивные этапы обучения в лаборатории с обучением с использованием ИИ: сначала люди демонстрируют роботу движения, которые служат основой для машинного обучения. Создаются модели, которые Atlas может впоследствии использовать для самостоятельного выполнения аналогичных задач и разработки собственных решений.

В лаборатории робототехники данные о движении частично фиксируются с помощью телеуправления, при этом люди управляют роботом в определенных процессах с помощью систем виртуальной реальности. Эти данные затем передаются в модели ИИ, чтобы Atlas мог впоследствии действовать без прямого управления человека.

Помимо дистанционного управления, разработчики используют современные методы машинного обучения. Сотни виртуальных экземпляров Atlas одновременно отрабатывают движения и учатся на ошибках. В результате получился робот, который не только осваивает физические задачи, такие как захват и манипулирование, но и учится на собственном опыте успешно выполнять сложные физические процессы в промышленных условиях.

Atlas пока остается исследовательским проектом и еще не готов к промышленному использованию. По данным Boston Dynamics, до полного внедрения человекоподобного робота в промышленность может пройти еще несколько лет.