Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Boston Dynamics тестирует человекоподобного робота Atlas на заводе Hyundai
Человекоподобный робот Atlas впервые научится автономно выполнять задачи в реальных промышленных условиях.

На производственных мощностях Hyundai в штате Джорджия (США) робот Atlas впервые в реальных рабочих условиях продемонстрировал, как автономно выполняет задачи. Съемочная группа американского канала «60 минут» показала работу человекоподобной машины.
Компания Boston Dynamics в настоящее время интенсивно работает над тем, чтобы выиграть гонку по разработке первых полностью автоматизированных промышленных рабочих. Atlas имеет высоту около 1,75 метра и весит приблизительно 90 килограммов; его механика и система управления разработаны для работы в заводских цехах.

Человекоподобный робот разрабатывается Boston Dynamics уже много лет, но нынешняя модель принципиально отличается от более ранних версий, которые в основном демонстрировали зрелищные трюки, такие как прыжки.

В ходе текущего испытания робот Atlas выполнил задачу на складе запасных частей завода Hyundai практически без участия человека – например, сортировал багажники на крышу для сборочной линии. В телевизионном репортаже инженер Boston Dynamics Зак Яковски объясняет, что Atlas работает автономно и был специально обучен выполнять задачи в реальных производственных условиях. Ключевой момент: не каждый шаг запрограммирован заранее. Робот находит собственные решения и стратегии для различных задач.

Для достижения этого инженеры сочетают интенсивные этапы обучения в лаборатории с обучением с использованием ИИ: сначала люди демонстрируют роботу движения, которые служат основой для машинного обучения. Создаются модели, которые Atlas может впоследствии использовать для самостоятельного выполнения аналогичных задач и разработки собственных решений.

В лаборатории робототехники данные о движении частично фиксируются с помощью телеуправления, при этом люди управляют роботом в определенных процессах с помощью систем виртуальной реальности. Эти данные затем передаются в модели ИИ, чтобы Atlas мог впоследствии действовать без прямого управления человека.

Помимо дистанционного управления, разработчики используют современные методы машинного обучения. Сотни виртуальных экземпляров Atlas одновременно отрабатывают движения и учатся на ошибках. В результате получился робот, который не только осваивает физические задачи, такие как захват и манипулирование, но и учится на собственном опыте успешно выполнять сложные физические процессы в промышленных условиях.

Atlas пока остается исследовательским проектом и еще не готов к промышленному использованию. По данным Boston Dynamics, до полного внедрения человекоподобного робота в промышленность может пройти еще несколько лет.

#hyundai #робот #boston dynamics #atlas
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
3
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
4
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
США покидают 66 международных организаций
3
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
21
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
4

Сейчас обсуждают

Владислав Бондарев
20:27
абсолютно согласен. сейчас сделали какое то сохранение в комнате с факторией, но он нихера не работает, один фиг выкидывает в начала и сохранения нет. игру превратили в очередную онлайн помойку
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
Roditch
20:21
37.166 часов - это 1548,58 суток или 51,6 месяцев, или 4.3 года. Я правильно понимаю, что в 2025 году (в России) пятилетку по отключению интернета закончили за год?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
20:17
Все знают что ты глиномес пи бол -ток нет не по моей части та тема .Иди машку полотерку дери питар .Завидовать тому что ты питар опущенный ,ну такое эт к гейропе
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Bratken
20:12
Да ладно. Игра на старте уже была морально устаревшей с графикой прямиком из 2015 года и неписями-болванчиками, как в Postal 2. Маркетинг затащил. Сейчас попытался снова распробовать игру и КП всё ещё...
Эван Мур из ScreenRant считает 2026 год важным для фанатов Cyberpunk 2077
Roditch
20:10
Пираты Карибского моря.
США захватили ещё один связанный с Венесуэлой нефтяной танкер в Карибском море
ark-bak
19:51
А если из акрила сделать этот корпус?
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
ark-bak
19:46
Может оптимизация будет в новых проектах под 8 гигов или 4 видео памяти и 16 оперативки
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Александр Фетисов
19:42
Ты че погнал, какие эксклюзивы на пк? То ли дело у консольщиков))
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Китя.
18:54
АХ какая зависть это хорошо. Продолжай мне нравится.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
18:53
Защекан китя,я надеялся ты сдох пи р
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter