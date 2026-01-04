Сайт Конференция
kosmos_news
Китайские исследователи смогли превзойти предел Гринвальда в термоядерном реакторе
Китайский «искусственный солнечный» реактор, как его называют, достиг беспрецедентно высокой плотности термоядерной плазмы.

Китайские исследователи преодолели серьезное препятствие на пути к запуску термоядерного синтеза. Им удалось превзойти предел Гринвальда на токамаке EAST, создав таким образом беспрецедентно плотную плазму.
Фото: Китайская академия наукВ токамаке топливо, состоящее из изотопов водорода — дейтерия и трития, — нагревается примерно до 150 миллионов °С. При таких температурах атомные ядра плавятся и выделяют энергию. Плотность этого топливного облака имеет решающее значение для определения того, произойдет ли запуск термоядерного синтеза и когда это случится, а также для того, сколько энергии сможет выдать термоядерный реактор. Если плотность удвоится, выходная энергия увеличится в четыре раза.

До сих пор эта плотность ограничивалась так называемым пределом Гринвальда. Он описывает предел плотности плазмы, связанный с размером установки и скоростью потока плазмы. Если этот предел превышен, плазма, как правило, становится нестабильной и коллапсирует.

Предел Гринвальда возникает потому, что с увеличением плотности плазма сильнее взаимодействует со стенками реактора. Заряженные частицы сталкиваются там с нейтральными частицами, в результате чего они теряют энергию или сами становятся нейтральными частицами.

В 2021 году французский физик Доминик Франк Эсканд опубликовал концепцию преодоления этого предела. В рабочем состоянии, известном как «режим без плотности», необходимо поддерживать тонкое равновесие между плазмой и стенками реактора. Этого можно достичь несколькими способами.

Это рабочее состояние было впервые подтверждено в токамаке EAST. Для его достижения исследователи использовали нагрев с помощью электронного циклотронного резонанса. Это можно представить как своего рода микроволновый нагреватель. Вместо молекул воды заряженные атомы (ионы) приводятся в колебание и таким образом нагреваются.

Благодаря избирательному нагреву ионов на краю плазмы, плазма может поддерживаться в горячем и заряженном состоянии. Это повысило предел Гринвальда до 65 процентов, что позволило создавать значительно более плотные плазмы.

#китай #плазма #реактор
Источник: eurekalert.org
