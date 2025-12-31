LG выпускает прямого конкурента Samsung The Frame и также стремится превратить окружающее пространство в своего рода настоящую галерею.

Многие производители уже поняли, что телевизор не обязательно должен быть просто устройством с экраном на стене гостиной. Samsung, Hisense и TCL, например, предлагают телевизоры, которые могут непрерывно отображать картины, фотографии или изображения.

LG Gallery. Фото: LGТеперь LG также выпускает телевизор, разработанный таким образом, чтобы напоминать произведение искусства. Телевизор LG Gallery оснащен рамками, похожими на рамки для картин, которые крепятся магнитами и могут быть заменены.

С помощью этого устройства LG напрямую бросает вызов своему конкуренту Samsung и его телевизору «The Frame». LG также позиционирует свой телевизор Gallery как устройство, создающее в гостиной атмосферу музея.

Благодаря сервису LG Gallery+ телевизор может отображать более 4500 произведений искусства, фотографий и анимации. Контент на экране автоматически адаптируется к окружающему освещению в комнате. Облегченная версия LG Gallery+ бесплатна, но предлагает ограниченный функционал. LG пока не объявила, сколько будет стоить полная версия.

Новый телевизор LG будет представлен на выставке CES в Лас-Вегасе в начале января. Затем корейский производитель раскроет подробные технические характеристики. В настоящее время неясно, будет ли в нем поддержка беспроводной передачи изображения — как в Samsung The Frame Pro. Также пока неизвестно, будет ли у телевизора LG Gallery матовый экран.

В качестве технологии отображения LG использует ЖК-экран с подсветкой Mini-LED. Особенно для телевизоров, используемых постоянно, этот подход имеет преимущество перед OLED-дисплеями, поскольку исключает риск выгорания пикселей, характерный для ЖК-экранов.

Разрешение составляет 4K, а внутри установлен процессор Alpha 7 AI. Телевизор LG Gallery предлагается в размерах 55 и 65 дюймов. Производитель пока не объявил цены и сроки начала продаж.