Многие производители уже поняли, что телевизор не обязательно должен быть просто устройством с экраном на стене гостиной. Samsung, Hisense и TCL, например, предлагают телевизоры, которые могут непрерывно отображать картины, фотографии или изображения.
Теперь LG также выпускает телевизор, разработанный таким образом, чтобы напоминать произведение искусства. Телевизор LG Gallery оснащен рамками, похожими на рамки для картин, которые крепятся магнитами и могут быть заменены.
С помощью этого устройства LG напрямую бросает вызов своему конкуренту Samsung и его телевизору «The Frame». LG также позиционирует свой телевизор Gallery как устройство, создающее в гостиной атмосферу музея.
Благодаря сервису LG Gallery+ телевизор может отображать более 4500 произведений искусства, фотографий и анимации. Контент на экране автоматически адаптируется к окружающему освещению в комнате. Облегченная версия LG Gallery+ бесплатна, но предлагает ограниченный функционал. LG пока не объявила, сколько будет стоить полная версия.
Новый телевизор LG будет представлен на выставке CES в Лас-Вегасе в начале января. Затем корейский производитель раскроет подробные технические характеристики. В настоящее время неясно, будет ли в нем поддержка беспроводной передачи изображения — как в Samsung The Frame Pro. Также пока неизвестно, будет ли у телевизора LG Gallery матовый экран.
В качестве технологии отображения LG использует ЖК-экран с подсветкой Mini-LED. Особенно для телевизоров, используемых постоянно, этот подход имеет преимущество перед OLED-дисплеями, поскольку исключает риск выгорания пикселей, характерный для ЖК-экранов.
Разрешение составляет 4K, а внутри установлен процессор Alpha 7 AI. Телевизор LG Gallery предлагается в размерах 55 и 65 дюймов. Производитель пока не объявил цены и сроки начала продаж.