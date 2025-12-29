Ранее поставки вооружений на Украину привели к двум рекордным годам (2023 и 2024) по количеству экспортных лицензий на немецкое оружие.

После двух рекордных лет в 2025 году наблюдается значительное снижение количества экспортных лицензий на немецкое оружие, сообщает издание Stern. Согласно ответу Федерального министерства экономики и энергетики, правительство Германии дало зеленый свет экспорту вооружений и другой военной техники на сумму 8,40 млрд евро в период с 1 января по 8 декабря 2025 года. В два предыдущих года объем одобренных поставок достиг рекордных показателей в 13,33 млрд евро (2024 год) и 12,15 млрд евро (2023 год).

Издание Stern сообщает о значительном сокращении экспорта вооружений на Украину в 2025 году – сумма составила 1,14 млрд евро по сравнению с 8,15 млрд евро за весь предыдущий год. Уточняется, что продолжающаяся поддержка Украины частично основана на ранее выданных лицензиях.

Примечательно, что среди стран-получателей оружия Турция занимает второе место после Норвегии (1,31 миллиарда евро) с экспортными лицензиями на сумму 726 миллионов евро, опережая Украину (483 миллиона евро). Это самый высокий показатель для Турции с 1999 года.

Поставки оружия партнеру по НАТО вызывают споры из-за ситуации с правами человека в стране, а также из-за международных действий правительства в Анкаре. После турецко-сирийского конфликта в 2016 году количество экспортных лицензий значительно сократилось. Норвегия является безусловно ведущей страной-получателем, вероятно, из-за крупных заказов на боевые танки и подводные лодки.

По состоянию на 8 декабря 60 процентов одобренного экспорта приходилось на боевое оружие, что примерно соответствует показателю за весь предыдущий год. В целом, заключает издание Stern, в статистике экспорта вооружений наблюдаются очень сильные колебания, поскольку отдельные сделки могут достигать очень высоких сумм, исчисляющихся сотнями миллионов.