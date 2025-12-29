kosmos_news
В 2025 году в Германии произошло сокращение экспорта вооружений
Ранее поставки вооружений на Украину привели к двум рекордным годам (2023 и 2024) по количеству экспортных лицензий на немецкое оружие.

После двух рекордных лет в 2025 году наблюдается значительное снижение количества экспортных лицензий на немецкое оружие, сообщает издание Stern. Согласно ответу Федерального министерства экономики и энергетики, правительство Германии дало зеленый свет экспорту вооружений и другой военной техники на сумму 8,40 млрд евро в период с 1 января по 8 декабря 2025 года. В два предыдущих года объем одобренных поставок достиг рекордных показателей в 13,33 млрд евро (2024 год) и 12,15 млрд евро (2023 год).

Издание Stern сообщает о значительном сокращении экспорта вооружений на Украину в 2025 году – сумма составила 1,14 млрд евро по сравнению с 8,15 млрд евро за весь предыдущий год. Уточняется, что продолжающаяся поддержка Украины частично основана на ранее выданных лицензиях.

Примечательно, что среди стран-получателей оружия Турция занимает второе место после Норвегии (1,31 миллиарда евро) с экспортными лицензиями на сумму 726 миллионов евро, опережая Украину (483 миллиона евро). Это самый высокий показатель для Турции с 1999 года.

Поставки оружия партнеру по НАТО вызывают споры из-за ситуации с правами человека в стране, а также из-за международных действий правительства в Анкаре. После турецко-сирийского конфликта в 2016 году количество экспортных лицензий значительно сократилось. Норвегия является безусловно ведущей страной-получателем, вероятно, из-за крупных заказов на боевые танки и подводные лодки.

По состоянию на 8 декабря 60 процентов одобренного экспорта приходилось на боевое оружие, что примерно соответствует показателю за весь предыдущий год. В целом, заключает издание Stern, в статистике экспорта вооружений наблюдаются очень сильные колебания, поскольку отдельные сделки могут достигать очень высоких сумм, исчисляющихся сотнями миллионов.

#оружие #германия #танки #вооружение #экспорт
Источник: stern.de
Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
17
В США приближаются к окончательной сборке прототипа экспериментального самолёта X-65
3
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
3
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
3

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Pitfalls
01:29
Тут просто глобальная чистка прошла)
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
