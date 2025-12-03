Этот беспилотник-камикадзе может использоваться в качестве истребителя для уничтожения вертолётов и самолётов. Эксперты отмечают, что их очень сложно перехватить.

Российские дроны-камикадзе линейки «Герань» оснастили ракетами — предположительно, Р-60. Они устанавливаются по центру на верхней части беспилотника. То есть это не специально разобранная ракета, прикреплённая к дрону для взрыва при ударе. На ней присутствуют инфракрасная головка самонаведения, а также электроника и прочие компоненты. В публикациях «Ленты.ру» военные эксперты отмечают эффективность модернизированных летательных аппаратов.

Р-60 была разработана в конце 1960-х годов. Первоначально она предназначалась для самолёта МиГ-23, который использовался как перехватчик и истребитель-бомбардировщик. Р-60 поступила на вооружение в середине 1970-х годов. Для своего времени она была очень компактной и лёгкой. Длина ракеты составляет 2 метра, а вес — 43,5 кг. Даже по сегодняшним меркам она очень компактна. Для сравнения: немецкая ракета класса «воздух-воздух» Iris-T имеет длину 2,9 метра и весит 88 кг, а американская AIM-9 Sidewinder — длину 3 метра и весит 85 кг.

Недостатком малых размеров считается меньший запас топлива. В идеальных условиях на большой высоте дальность её полёта достигает 8 км. На малых высотах дальность ещё больше уменьшается — примерно до 1,5–2 км.

Преимуществом Р-60 считается компактность, что делает её пригодной для использования на многих платформах. Помимо семейства МиГ, от МиГ-21 до МиГ-29, Р-60 также использовалась на Су-15 и Су-25, ударном вертолёте Ми-24 и L-39ZA — вооружённом варианте учебно-тренировочного самолёта L-39 Albatros компании Czech Aero.

Стандартная «Герань» имеет относительно низкую скорость — до 185 км/ч. Это делает его лёгкой мишенью для вертолётов, которые атакуют беспилотники из бортовых пушек или пулемётов. Однако теперь вертолёт, самолёт или беспилотник-перехватчик должны сначала оказаться в зоне досягаемости ракеты «Герани». Дрон может успеть поразить цель. Инфракрасная головка самонаведения Р-60 имеет угол обзора 24 градуса в стандартной версии и 34 градуса в новой версии Р-60М.

Можно использовать «Герань» в качестве сопровождающего БПЛА, находясь позади роя стандартных дронов. «Герани» могут быть намеренно направлены в район, который патрулируют вертолеты или самолеты.

Сама возможность того, что «Герань» вооружена ракетой Р-60, может заставить обороняющуюся сторону дважды подумать, прежде чем продолжать использовать вертолёты или самолёты. В таком случае обороне придётся полагаться на более дорогие управляемые ракеты.