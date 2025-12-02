На Международной космической станции (МКС) есть восемь основных стыковочных узлов для размещения космических кораблей. После прибытия к станции грузового корабля Cygnus XL все они теперь заняты.

Впервые в истории Международной космической станции (МКС) все восемь стыковочных узлов заняты. Это произошло после повторной стыковки грузового корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman к узлу модуля Unity. Теперь к станции пристыковано восемь космических кораблей: два корабля SpaceX Dragon, грузовой Cygnus XL, японский HTV-X1, два пилотируемых корабля «Союз» «Роскосмоса» и два грузовых корабля «Прогресс».

Примечательна история со стыковкой космического корабля Cygnus XL, обеспечивающего коммерческую миссию снабжения Northrop Grumman-23 для NASA. На прошлой неделе корабль был отстыкован специалистом по робототехнике Центра управления полётами NASA в Хьюстоне с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2 космической станции. Перемещение Cygnus XL координировалось NASA, Northrop Grumman и «Роскосмосом» для обеспечения стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-28» 27 ноября. Затем, уже 1 декабря, он был повторно пристыкован к станции. Cygnus не ранее марта 2026 года должен безопасно покинуть орбиту и избавиться от 4,5 тонн мусора и ненужного груза, сгорев в атмосфере Земли.

8 декабря орбитальная станция вновь останется с семью пристыкованными кораблями, поскольку астронавт NASA Джонни Ким и космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий на «Союзе МС-27» вернутся на Землю.