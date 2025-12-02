По словам сотрудника РИА Новости Андрея Коца, танк «для сдерживания России» оказался дороже истребителей поколения 4++ и предположительно не будет эффективнее более простых решений.

Военный эксперт Андрей Коц в публикации для РИА Новости рассказал о главных недостатков нового немецкого танка Leopard 2A8, который считается самой современной модификацией «Леопардов». Даже стоимость машины превосходит цену истребителя Су-35, утверждает военкор. Оснащённый израильской системой активной защиты Trophy, модернизированными датчиками и проверенной 120-мм пушкой Rheinmetall, танк 2A8 позиционируется как машина «для сдерживания России». Берлин заказал 123 танка, первая партия предназначена для соединения, базирующегося в Литве. Ожидается, что в этой стране к 2027 году будет дислоцирован контингент из 5000 немецких солдат.

Высокий экспортный интерес со стороны пяти стран позволяет предположить, что 2A8 станет ключевым элементом будущих бронетанковых сил Европы. При этом, деньги на производство техники будут взяты из бюджета Германии, уточнил Коц. Ссылаясь на данные из открытых источников, он напомнил стоимость одного нового «Леопарда» — 30 миллионов евро. Таким образом, стоимость 2A8 намного больше «любого другого танка и даже, например, истребителя Су-35С». Истребители Су-35Сотрудник РИА отметил превосходство простых и массовых боевых платформ во время современных военных конфликтов. Штучные решения не могут быть ни эффективными, ни экономически выгодными, при этом в последних конфликтах танковые бои и так не были широко распространены. В публикации подчеркивается, что каким бы передовым не был новый «Леопард», он в той же степени уязвим перед недорогим дроном-камикадзе, как и любая другая техника.