Автор Youtube-канала «Becca Farsace» попыталась использовать гарнитуру как огромный, приватный, портативный 4K-дисплей, но вскоре столкнулась с рядом проблем.

В рекламном ролике Apple Vision Pro утверждается, что гарнитура способна заменить практически любой экран — от смартфонов и умных часов до ноутбуков, настольных компьютеров и телевизоров. То есть гарнитура, к примеру, отображает рабочий стол Mac в виде большого виртуального экрана в реальной среде пользователя. Вероятно, это был чисто маркетинговый ход.

Известная YouTube-блогер Бекка Фарсаче решила выяснить, в какой степени Apple Vision Pro действительно может заменить все экраны гаджетов в повседневной жизни. Она носила гарнитуру ежедневно в течение месяца, пытаясь заменить ею экраны компьютера, ноутбука и телевизора. Сначала она заметила несколько совершенно обыденных вещей. Например, оголовье Vision Pro постоянно портило её причёску, появились характерные синяки под глазами. Устройство тяжёлое, что со временем вызвало боль в шее. Фарсаче также отметила, что пить из чашки кофе в гарнитуре было очень сложно.

Хотя экран Vision Pro огромный и практичный, девушку смущало, что дисплей гарнитуры постоянно был вписан в окружающую обстановку. Это отвлекало, мешало сосредоточиться и со временем стало довольно утомительно.

Смотреть на другой дисплей через Apple Vision Pro очень сложно. Из-за покрытия очков, например, содержимое экрана телефона очень плохо видно. Несмотря на то, что можно транслировать изображение с iPhone на Vision Pro, бывают ситуации, когда необходимо просто смотреть на экран другого гаджета, пояснила ютуберша. Чехол для Vision Pro довольно громоздкий, тяжёлый и занимает много места.

Ютуберша делает однозначный вывод: Apple Vision Pro просто не стоит своих денег. Тем не менее, опыт использования Vision Pro ей понравился.