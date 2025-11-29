Он может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, заявили в ведомстве.

Как сообщил Роскомнадзор, на игровой онлайн-платформе Roblox обнаружен «неподобающий контент». Такие платформы очень популярны среди детей и подростков, поэтому ведомство сосредоточено на обеспечении безопасности отдельных сервисов для мер защиты молодежи. А контент в Roblox «может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие» подрастающего поколения.

Напомним, Roblox — одна из самых успешных онлайн-игр в мире. Около 80 миллионов геймеров заходят на платформу каждый день. Эта площадка предлагает пользователям возможность создавать собственные игры и контент, а затем делать их доступными для сообщества. Создатели получают долю дохода, как только кто-то заходит в их игру или платит за дополнительный контент, например, скины.

Как сообщает Роскомнадзор, внутренняя система модерации платформы не может обеспечить на 100 процентов безопасность представленных на площадке материалов. Подчеркивается, что там могут создаваться условия для совершения незаконных действий.

В Европе тоже внимательно относятся к контенту Roblox. Так, в Германии в начале года USK (Орган саморегулирования в сфере развлекательного программного обеспечения) изучил так называемые платформы для создания игр и повысил возрастной рейтинг для некоторых из них. Roblox стал доступен бесплатно только лицам старше 16 лет.