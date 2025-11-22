YouTube-канал PhoneBuff протестировал шесть последних моделей iPhone Pro Max (17, 16, 15, 14, 13 и 12-й), и хотя лучшие показатели ожидаемо показала последняя версия, iPhone 13 лишь немного уступил флагману Apple.

YouTube-канал PhoneBuff сделал максимально полное сравнение производительности шести поколений iPhone — и оно показало ожидаемый результат. Однако iPhone 17 не намного превзошел более старые модели. Чтобы обеспечить объективность теста, авторы канала PhoneBuff использовали специальный программируемый механический манипулятор (а проще говоря, так называемую роботизированную руку), который на устройствах открывал и закрывал приложения, а также нажимал на кнопки смартфонов по определённой схеме. Эти тесты были не совсем научны, однако позволили в какой-то степени сравнить показатели устройств.

Хотя такие задачи, как съёмка и обработка изображений, выполняются на iPhone 17 Pro Max значительно быстрее, чем на более старых моделях, разница в загрузке приложений и игр не столь существенна. Например, iPhone 13 Pro Max в этом отношении вполне может конкурировать с более новыми моделями.

Тест ясно показывает, что при выполнении повседневных задач разница в производительности между протестированными моделями iPhone незначительна. Только те, кто регулярно использует ресурсоёмкие функции и кому важна скорость загрузки приложений, смогут сэкономить несколько минут своего времени с новейшим iPhone 17 Pro Max.