Предположительно, китайский беспилотник пролетел над Хайнанем, при этом в идентификационной системе воздушных судов отображалась информация, что это самолет ВВС Великобритании

В морской сфере автоматическая идентификационная система (АИС) теоретически позволяет отслеживать местоположение, скорость и курс гражданских судов. В авиации существует аналогичная система – АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание). Она позволяет передавать данные о местоположении самолета и другую информацию на наземные станции, а также на другие воздушные суда, оснащенные этой системой. Полученные таким образом данные поступают на многочисленные сайты, позволяющие осуществлять мониторинг воздушного движения в режиме реального времени (FlightRadar24, например). Военные самолеты не обязаны использовать АЗН, особенно во время выполнения боевых задач.

Однако, как и в случае с кораблями, данные, передаваемые АЗН самолетов, могут быть подделаны. Британские ВВС только что убедились в этом на собственном опыте. Как сообщает UK Defence Journal, 20 ноября пользователи приложения FlightRadar24 были удивлены, увидев истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании (позывной: YILO2400, код ZK334), летящий у побережья острова Хайнань в Китае, где расположена база подводных лодок. Это было, очевидно, невозможно.

Более того, поведение воздушного судна, выдававшего себя за британский Typhoon, позволяет предположить, что это был беспилотник. Как сообщается, самолет «оставался в непосредственной близости от воздушного пространства Китая», прежде чем приземлиться на острове Хайнань. Пока неизвестно, какова была цель этой манипуляции. Хотя вероятность ошибки нельзя исключать сразу, какой бы невероятной она ни была, это могло быть испытанием системы. Не исключено, что армия Китая намеревалась скрыть идентификацию своего судна.