Некоторые злоумышленники просто возвращают устройства южнокорейского производителя владельцам, потому что их не очень выгодно перепродавать. А вот продукция Apple пользуется у воров популярностью.

Как сообщает London Centric, в Лондоне грабители вернули жертве телефон Samsung. В январе на мужчину по имени Сэм напала группа из восьми злоумышленников. Он вынужден был отдать им все свои вещи, включая фотоаппарат, шляпу и, наконец, смартфон Samsung. Когда воры уже убегали, один из них внезапно обернулся и отдал Сэму смартфон. Сообщается, что он сказал: «Нам не нужен Samsung».

Похоже, это не единичный случай в Великобритании. Другой пострадавший, Марк, сидел на лавке во время обеденного перерыва со своим смартфон Samsung. Внезапно мимо него промчался электровелосипед, водитель которого выхватил у Марка телефон. Мужчина побежал за вором, но у него не было шансов догнать электровелосипед. Однако вор остановился, посмотрел на устройство Samsung и просто бросил его на землю. К счастью, телефон остался целым.

Джейк Мур, консультант по кибербезопасности в ESET, рассказал London Centric, что этому есть простая причина. По его словам, «устройства Apple имеют более высокую стоимость при перепродаже, и экономически выгоднее воровать эти востребованные модели, чем устройства с более низкой стоимостью перепродажи». Соответственно, британские воры, по всей видимости, в первую очередь охотятся за iPhone.