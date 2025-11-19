Представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) рассказала об изменениях конструкции беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Выставка достижений в авиационно-космической отрасли Dubai Airshow 2025 открылась 17 ноября. На ней Россия демонстрирует новейшие разработки в военной отрасли, в том числе экспортный вариант Су-57 с плоским соплом, а также беспилотный вариант этого истребителя пятого поколения. Именно БПЛА в этот раз было уделено особое внимание. О модернизации своей разработки рассказала представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Фото: mil.ruЕкатерина Згировская отметила возросшую эффективность флагманского БПЛА России «Форпост-Р» после внесённых усовершенствований. Так, изменению подверглась конструкция крыла аппарата и хвостового оперения. Вместо металлического каркаса инженеры используют при производстве конструкции цельнокомпозитный силовой кессон. Это решение призвано уменьшить количество деталей для крепежа элементов конструкции. С 2020 года, как сообщается, БПЛА полностью производится из российских комплектующих.

«Форпост-РЭ» (экспортная модель) представляет собой относительно крупный БПЛА. Изначально это была российская версия израильских беспилотников Searcher Mk II, лицензированных в 2009–2010 годах. «Форпосты» разработаны ОАО «РТИ Системы» и производятся Уральским заводом гражданской авиации.

«Форпост» стал первым БПЛА, принятым на вооружение ВС России в 2014 году. Двигаясь на высоте 7 километров со скоростью 200 километров в час, он может находиться в воздухе от 15 до 20 часов. Он несёт полезную нагрузку массой 120 килограммов.