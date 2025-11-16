Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предположил, что госдолг США при нынешнем главе Белого дома может увеличиться с $38 трлн до $55 трлн.

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, в интервью бразильской газете O Globo рассказал о возможном увеличении госдолга США на $17 трлн при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе. Эксперт выразил обеспокоенность по поводу долговых обязательств, указав на то, что государственный долг США находится на рекордном уровне. Предположительно, Вашингтону невозможно избежать долгового кризиса, который приведёт к значительной девальвации валюты.

Далио считает, что причиной роста госдолга станет недавно принятый закон One Big Beautiful Bill Act («Большой красивый законопроект»). Государственный долг США оценивается $38 трлн, что составляет более 100 процентов годового объёма производства крупнейшей экономики мира. Только выплаты процентов по этому огромному долгу уже обходятся США в этом году более чем в 1 триллион долларов — больше, чем их военный бюджет. Согласно Далио, госдолг увеличится до $55 трлн в ближайшие три года.

Распространено мнение, что единственный способ избежать долговой спирали — это дальнейшая девальвация валюты центральным банком. Более мягкая денежно-кредитная политика и покупка казначейских облигаций США позволяют Федеральному резерву значительно снизить нагрузку на национальный бюджет, отчасти за счёт снижения покупательной способности валюты, что снижает реальную стоимость долга.

Далио полагает, что единственным выходом из ситуации может стать консолидация республиканцев и демократов — они должны прийти к единому решению о повышении доходов бюджета и сокращении расходов. Эксперт считает, что может произойти только после выборов в Конгресс США в следующем году.

Рэй Далио считается одним из величайших инвесторов, наряду с Уорреном Баффетом. Он наиболее известен своим анализом краткосрочных и долгосрочных долговых циклов. Основанный им хедж-фонд Bridgewater Associates является не только крупнейшим, но и одним из самых прибыльных.