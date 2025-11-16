Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Эксперт отметил превосходство F-16 над Rafale благодаря мастерству пилотов американского истребителя
В серии публикаций на платформе X военный эксперт Бабак Тагави проанализировал эффективность и маневренность французских Rafale (из ВВС Египта) и американских самолётов F-16 во время имитации воздушного боя.

Во время учений Bright Star 2025 египетские и американские самолёты провели имитацию воздушного боя. Американские самолёты превзошли египетские не по техническим характеристикам, а благодаря более высокому мастерству пилотов.
Египетские RafaleУчения проводились на рубеже августа-сентября этого года. Они длились две недели, в них приняли участие 40 стран. Учения были сосредоточены на отработке тактических действий в воздухе и на море и были организованы Вооружёнными силами Египта и Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

Бабак Тагави, пользователь Crisis Watch (глобальный трекер конфликтов), получил кадры из кабин американских самолётов.

На одном из опубликованных видео, снятом из кабины американского F-16C из 55-й истребительной эскадрильи ВВС США, показан ближний бой между самолётом и египетским истребителем Rafale DM.

Французский самолёт был спроектирован по схеме «утка», что обеспечивало высокую манёвренность. Несмотря на это, F-16C традиционной конструкции вышел победителем в противостоянии, имитируя «выстрел» по противнику из бортовой пушки. На другом видео американский F-16C также побеждает египетский F-16C Block 52+ в этой своего рода пушечной дуэли.

Бабак Тагави интерпретирует эти видео как доказательство того, что вооружение — это ещё не залог успеха, и что подготовка пилотов имеет первостепенное значение. Он оценивает навыки египетского пилота как «средние», а навыки американского пилота – как «высокие».

Стоит, однако, отметить, что настоящая битва за господство в воздухе сегодня – это не бои самолётов, а дальнее обнаружение цели с помощью радаров и электрооптики, за которым следует залп ракет класса «воздух-воздух» большой или средней дальности. Лишь позднее, после обмена залпами дальних ракет, может произойти бой самолётов, но не обязательно. (Сначала с использованием ракет малой дальности, а затем пушек.)

Конечно, в дальнем бою опыт пилотов также играет свою роль. Тактика важна, например, выбор позиции относительно земли или солнца, ситуационная осведомлённость и дисциплина. В таком бою техническое превосходство (более совершенные датчики, меньшая отражаемость радаров, включая возможности скрытности, и поддержка самолётов раннего обнаружения) имеет решающее значение.

#авиация #f-16 #самолеты #истребитель #rafale
Источник: x.com
