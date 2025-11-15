Сайт Конференция
kosmos_news
Космический шаттл Dream Chaser завершил ключевые испытания перед первым полётом
За последние недели Sierra Space добилась значительного прогресса в подготовке к этому событию, несмотря на неопределённое будущее проекта.

Компания Sierra Space официально объявила, что их первый шаттл Dream Chaser успешно прошёл серию ключевых испытаний, проведённых в Космическом центре Кеннеди (Флорида). Этот шаг приближает новый космический корабль к первому полёту, который в настоящее время запланирован на вторую половину 2026 года.
Космический корабль Dream Chaser проходит испытания перед первым полётом. Источник: Sierra SpaceВ пресс-релизе Sierra Space сообщается, что Dream Chaser прошёл испытания на электромагнитные помехи и электромагнитную совместимость (EMI/EMC).

«Испытания подтвердили способность космического аппарата функционировать в ожидаемой электромагнитной обстановке во время различных миссий», — подчёркивается в заявлении.

Dream Chaser также прошёл тщательные испытания на буксировку. На этом этапе специальный тягач Freightliner Cascadia от Freightliner Trucks буксировал космический аппарат на высоких скоростях, проверяя параметры автономной навигации во время посадки на взлётно-посадочную полосу.

Параллельно с этим проводились испытания систем связи Dream Chaser, включая телеметрию и обмен командами с Центром управления полётами в Луисвилле, штат Колорадо. Испытания проводились с использованием TDRSS — спутниковой сети связи NASA, используемой космическими аппаратами на низкой и средней околоземной орбите.
Источник: Sierra SpaceКоманда Sierra Space также провела полное моделирование процесса фиксации аппарата после посадки. Испытания включали, среди прочего, проверку быстрого доступа к чувствительной научной и технологической полезной нагрузке, которая будет иметь решающее значение для будущих оперативных миссий. Стоит отметить, что Dream Chaser приземлится не в Космическом центре Кеннеди, как изначально планировалось, а на Космической базе Ванденберг (Калифорния).

В 2016 году NASA заключило с Sierra Space контракт на выполнение как минимум семи грузовых миссий на МКС. Однако в 2025 году условия контракта были изменены, и положение о гарантированной доставке грузов на космическую станцию было исключено.

#сша #технологии #космос #космический аппарат #sierra space #dream chaser #шаттл
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Всеволод Шевченко
23:19
Дебил что ли? Сегодня во всем мире укрупняются ультра-правые радикальные силы, схожие с Гитлером - что в США, Что в Англии и Европе. Закручивают гайки до хруста, лишая последних остатков буржуазной де...
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
козлина
23:18
скорее скормите этот свежий высер чумбачамбы дипсику. Пускай ИИ рассудит!!! Правда есть опасения, что этот текстовый вирус дебилизма может повредить алгоритмы дипсика, но надо рискнуть. Чумбадурку ве...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Roamville
23:15
Разница в весе между ними - 20 граммов. Сомневаюсь, что вы эту разницы прямо вот чувствуете.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Всеволод Шевченко
23:14
Этот мудак, зарегистрировавшийся под именем Индустриевич (из Я иду шагаю по Москве) втирает нам про КРасную Армию, которой нет с 1991 года. И покупать, по его мнению, украинские покеты плохо. А продав...
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Сергей Анатолич
23:08
Закрыть этот ВВС на хрен. Вот это будет реальная победа демократии над ложью и пропагандой. Ведь выпускали отличные научно-фантастические фильмы, вешали лапшу на уши своим островетянам, о том какая он...
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
Дмитрий Патрушев
22:59
Только от чего-то у штатов нет столько контрактов на постройку атомных станций по всему миру, как у Росатома
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Roditch
22:53
Финляндия теперь на 100% будет привязана к французскому топливу для АЭС построенной Францией. Это тоже другое?
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
usr721
22:50
Конечно другое тк от общей доли импорта то лишь 20%, а не 100%, как в РБ. Кроме того, это лишь обогащенный уран, а США также способны сами производить топливо и импортируют много не обогащенного урана...
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Roditch
22:41
Атомная станция это не бензоколонка. Какие ни попадя топливные элементы туда не вставишь. Если французы финикам всё же достроят АЭС, то финики и будут покупать топливо только у Франции. P.S. Россия яв...
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Mallory
22:38
Ну что вы, этот процесс приносит удовольствие тому кто этим занимается, а чимбе линукс глубоко противен, иначе бы он писал бы в других выражениях свои, гхм, статьи.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
