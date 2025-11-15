За последние недели Sierra Space добилась значительного прогресса в подготовке к этому событию, несмотря на неопределённое будущее проекта.

Компания Sierra Space официально объявила, что их первый шаттл Dream Chaser успешно прошёл серию ключевых испытаний, проведённых в Космическом центре Кеннеди (Флорида). Этот шаг приближает новый космический корабль к первому полёту, который в настоящее время запланирован на вторую половину 2026 года.

Космический корабль Dream Chaser проходит испытания перед первым полётом. Источник: Sierra SpaceВ пресс-релизе Sierra Space сообщается, что Dream Chaser прошёл испытания на электромагнитные помехи и электромагнитную совместимость (EMI/EMC).

«Испытания подтвердили способность космического аппарата функционировать в ожидаемой электромагнитной обстановке во время различных миссий», — подчёркивается в заявлении.

Dream Chaser также прошёл тщательные испытания на буксировку. На этом этапе специальный тягач Freightliner Cascadia от Freightliner Trucks буксировал космический аппарат на высоких скоростях, проверяя параметры автономной навигации во время посадки на взлётно-посадочную полосу.

Параллельно с этим проводились испытания систем связи Dream Chaser, включая телеметрию и обмен командами с Центром управления полётами в Луисвилле, штат Колорадо. Испытания проводились с использованием TDRSS — спутниковой сети связи NASA, используемой космическими аппаратами на низкой и средней околоземной орбите.

Источник: Sierra SpaceКоманда Sierra Space также провела полное моделирование процесса фиксации аппарата после посадки. Испытания включали, среди прочего, проверку быстрого доступа к чувствительной научной и технологической полезной нагрузке, которая будет иметь решающее значение для будущих оперативных миссий. Стоит отметить, что Dream Chaser приземлится не в Космическом центре Кеннеди, как изначально планировалось, а на Космической базе Ванденберг (Калифорния).

В 2016 году NASA заключило с Sierra Space контракт на выполнение как минимум семи грузовых миссий на МКС. Однако в 2025 году условия контракта были изменены, и положение о гарантированной доставке грузов на космическую станцию было исключено.