kosmos_news
Германия планирует заказать у США зенитные ракеты SM-2 и SM-6 на $3,5 млрд
Они необходимы для вооружения будущих фрегатов F-127 с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны ВМС Германии.

Министерство обороны Германии обратилось к американским властям с просьбой о закупке у Raytheon зенитных ракет SM-2 Block IIIC и SM-6 Block I. Этот запрос был одобрен Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), которое отвечает за экспорт американской военной техники.
В опубликованном 14 ноября заключении американское агентство рекомендовало Конгрессу одобрить потенциальную продажу Германии 173 ракет SM-6 Block I и 577 ракет SM-2 Block IIIC на сумму около 3,5 млрд долларов. Эта сделка включает в себя логистическую поддержку и поставку соответствующих ракет-носителей и сопутствующего оборудования.

SM-6 (Standard Missile 6), также известная как RIM-174 Standard ERAM (Extended Range Active Missile) Block I, может использоваться для противодействия воздушной угрозе или уничтожения вражеского корабля на расстоянии до 400 км.

SM-2, в свою очередь, представляет собой сверхзвуковую ракету с дальностью действия более 166 км. Продемонстрировав свою эффективность против самолетов и надводных кораблей, она может использоваться против приближающихся ракет на различных высотах и скоростях, от почти неподвижных до сверхзвуковых.

«Это оружие нужно Германии для ее фрегатов класса F127», — заявили в DSCA.

Напомним, что изначально программа строительства фрегатов F127 планировалась как совместное предприятие Германии и Нидерландов. Однако в конечном итоге голландцы решили действовать самостоятельно, запустив собственный проект по замене четырёх фрегатов класса De Zeven Provinciën.

#сша #оружие #германия #флот #зенитные ракеты #фрегаты #sm-6 #sm-2
Источник: dsca.mil
