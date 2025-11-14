Сайт Конференция
kosmos_news
Дания намерена заказать у США дополнительно 340 ракет AIM-9X Sidewinder за $320 млн
Ракеты «воздух-воздух» нужны для истребителей F-35A, в покупке которых заинтересован Копенгаген.

В 2025 году Дания приняла решение о значительном увеличении военных расходов, в частности, для укрепления обороны Гренландии. Копенгаген объявил о намерении приобрести беспилотники MQ-9 SkyGuardian, а также шестнадцать дополнительных F-35A и БПЛА Collaborative Combat Air (CCA) для их сопровождения. Также обсуждается возможность приобретения патрульных самолетов морской авиации P-8A Poseidon.
А при использовании американской военной техники необходимо приобретать и соответствующие боеприпасы. Отсюда и намерение Министерства обороны Дании заказать у американской компании Raytheon (дочерней компании RTX) дополнительные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder. Напомним, что Дания стала четвертой страной, приобретшей ракету Sidewinder версии AIM-9X по заказу, размещенному в 2004 году.

В любом случае, после практически месячного молчания, Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), отвечающее за экспорт американской военной техники, рекомендовало Конгрессу одобрить потенциальную продажу Дании 340 ракет AIM-9X Block II на сумму около 318,4 миллиона долларов.

Эта потенциальная продажа «поддержит цели внешней политики США и национальной безопасности, укрепив безопасность союзника по НАТО и внеся вклад в политическую стабильность и экономический прогресс в Европе», заявило DSCA.

Сообщается, что сделка обеспечит взаимодействие Дании с военно-воздушными силами Соединенных Штатов и других союзников, а также их способность вносить вклад в миссии, представляющие общий интерес.

Ракеты AIM-9X Block II будут установлены на истребителях F-35A ВВС Дании и наземных системах ПВО, тип которых пока не уточняется. Скорее всего, это будет система NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System), которая может запускать ракеты Sidewinder, как было продемонстрировано в ходе испытаний, проведённых в мае 2019 года.

Напомним, что AIM-9X оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-17/B кольцевого действия. Система наведения с инфракрасным и сверхзвуковым наведением способна поражать цели на расстоянии до 40 км.

#сша #ракеты #дания #aim-9x sidewinder
Источник: armyrecognition.com
