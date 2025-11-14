Тем, кто не переходит на Chrome, начисляются бонусные баллы в программе лояльности.

Браузер Microsoft Edge, как известно, не пользуется популярностью. Несмотря на то, что он предустановлен на устройствах Windows, его доля на мировом рынке составляет менее 13%. Для сравнения, по данным Statista, в сентябре 2025 года доля Chrome на рынке превышала 73%.

Теперь Microsoft хочет убедить пользователей продолжать пользоваться Edge, предлагая вознаграждения. Если ввести запрос «Chrome» в Windows 11 с помощью поисковой системы Microsoft Bing, то выскакивает окно с предложением 1300 бонусных баллов за продолжение использования Edge. Эти бонусные баллы можно использовать, например, для приобретения подарочной карты. Эту карту затем можно использовать для покупки реальных товаров, как сообщает Windows Latest.

Кроме того, пользователи могут поддержать одну из более чем 2 миллионов некоммерческих организаций бонусными баллами, как обещает Microsoft в рекламе Bing, пишет Windows Latest. Эту полноэкранную рекламу невозможно проигнорировать; она отмечена мелким шрифтом как «продвигаемая Microsoft».

Windows Latest подозревает, что Microsoft использует эти методы для атаки на Chrome. Аналогичные предложения для пользователей, желающих скачать Opera, Firefox или Brave, например, неизвестны.

Однако вполне возможно, что Microsoft пытается привязать пользователей Edge только в США описанным способом. В Европе, согласно Закону о цифровых рынках (DMA), Microsoft (вместе с пятью другими технологическими гигантами) обязана создавать равные условия для конкурентов в ЕС. Предложение пользователям вознаграждения, чтобы отбить у них желание загружать конкурирующий браузер, может привести к конфликту между Microsoft и DMA.