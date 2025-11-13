Недавно Rocket Lab подтвердила, что её новая пусковая система Neutron не дебютирует в этом году.

Rocket Lab надеялась впервые запустить ракету Neutron в 2025 году. В феврале представители компании категорически опровергли сообщения о том, что Neutron может совершить свой первый полёт только в 2027 году. Несмотря на интенсивную работу над новой ракетой, Питер Бек, генеральный директор Rocket Lab, признал, что дебют в этом году не состоится.

Визуализация запуска ракеты Neutron от Rocket Lab. Фото: Rocket LabНа недавней пресс-конференции он объявил, что полёт ракеты Neutron состоится не раньше первого квартала следующего года. Генеральный директор Rocket Lab не уточнил конкретные технические проблемы, которые привели к задержке. Однако он подчеркнул, что компания проводит детальные испытания всех систем ракеты, включая двигатели Archimedes и специальный модуль полезной нагрузки.

Фото: Rocket Lab

«Мы видели, что происходит, когда другие слишком быстро запускают в космос непрошедшие испытания ракеты. Мы не будем этого повторять», — заявил Питер Бек.

Он подчеркнув, что компании нужно немного больше времени, чтобы максимально повысить шансы ракеты на успех в первом полёте. Целью запуска остаётся выход на орбиту.

Для инвесторов важно, что задержка будет иметь лишь «незначительные» долгосрочные финансовые последствия. Имеющиеся аналитические данные показывают, что акции Rocket Lab выросли более чем на 150% за последние шесть месяцев. Однако стоит отметить, что расходы на разработку ракеты Neutron также увеличились — с первоначальных 250 миллионов долларов до примерно 300 миллионов долларов. Ожидается, что общие расходы к концу 2025 года достигнут 360 миллионов долларов, из которых примерно 15 миллионов долларов в квартал будут потрачены на зарплату сотрудникам.

Новая пусковая система Rocket Lab будет представлять собой ракету средней грузоподъемности. Neutron будет иметь высоту чуть более 40 метров и сможет доставлять до 13 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а также до 1,5 тонны на Венеру или Марс.

Ракета в основном изготовлена из углеродного волокна – лёгкого и прочного материала. Ракета должна запускаться со стартовой площадки комплекса №3 в Вирджинии и приземляться на морскую баржу.

Визуализация посадки ракеты Neutron на морскую платформу. Фото: Rocket LabНетрадиционные инженерные решения и технология повторного использования ракеты призваны обеспечить предоставление надежных и экономичных услуг по запуску аппаратов с помощью установки.