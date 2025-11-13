Ранее высказывались предположения, что 3I/Atlas может быть искусственным объектом, однако, новые данные теперь ставят под сомнение эту спорную теорию.

Комета 3I/Atlas — всего лишь третий межзвёздный объект, обнаруженный во время движения по Солнечной системе. 3I/Atlas уже несколько месяцев приковывает к себе внимание исследователей. Ави Леб предположил, что комета во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части, а также не исключил, что это некий инопланетный корабль. Как сообщает Gizmodo, новые наблюдения, проведённые с помощью телескопа Meerkat, могут опровергнуть некоторые из самых спорных теорий.

3I/Atlas был обнаружен в июле и с тех пор поставил учёных перед целым рядом загадок. В частности, гарвардский астроном Ави Леб, среди прочего, предположил, что 3I/Atlas может быть искусственным объектом. Выдвигалась даже теория о том, что это внеземной космический корабль, исследующий нашу Солнечную систему.

Радиотелескоп Meerkat, работающий в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, недавно принял радиосигнал от кометы 3I/Atlas. Исследователи объясняют, что Meerkat обнаружил линии радиопоглощения гидроксильными радикалами на двух разных частотах — 1665 МГц и 1667 МГц. Это означает, что, когда 3I/Atlas пролетел мимо Солнца в прошлом месяце, он вёл себя как обычная комета. Следовательно, попытка контакта с инопланетянами посредством радиосигнала может быть исключена.

Исследователь Д. Дж. Пизано вместе со своей командой наблюдал комету 24 октября с помощью телескопа Meerkat – всего за пять дней до того, как 3I/Atlas достигла точки наибольшего сближения с Солнцем. Эта точка также называется перигелием. Чем ближе комета к перигелию, тем быстрее она сублимируется под действием возрастающей солнечной радиации. В ходе этого процесса лёд на поверхности кометы быстро переходит из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. При этом каждая замороженная молекула воды распадается на гидроксильный радикал и атом водорода.

Таким образом, гидроксильные радикалы являются индикатором сублимации кометы. Если бы 3I/Atlas был металлическим космическим аппаратом, телескопы не смогли бы обнаружить эти молекулы. Гарвардский астроном Леб признал новые открытия и очевидные естественные кометные явления в своём блоге. Однако, он не стал однозначно исключать технологическую природу объекта.