Правительство уже одобрило первый платёж за военную технику

Аргентина прилагает усилия по модернизации своих вооружённых сил, в том числе сухопутных. Новое правительство продолжает перевооружение армии в сотрудничестве с Соединёнными Штатами.

Колёсные бронетранспортёры M1126 Stryker. Источник: Министерство обороны СШАВ настоящее время в Буэнос-Айресе планируют закупить колёсные бронетранспортёры Stryker. Первоначально восемь машин в версии M1126 (колёсный бронетранспортёр пехоты) будут закуплены у армии США. Поставки этих машин будут осуществляться с декабря 2025 года по март 2026 года.

Затем закупки продолжатся, и в общей сложности будет приобретено 207 машин в различных модификациях, включая специализированные. Stryker призваны модернизировать мотопехотные подразделения и заменят устаревшие гусеничные бронетранспортёры семейства M113. Правительство Буэнос-Айреса уже одобрило первый платёж.

Делегация аргентинских военнослужащих уже находится в Соединённых Штатах, где проходит обучение по эксплуатации и обслуживанию техники под руководством специалистов General Dynamics Land Systems. Это свидетельствует о приверженности правительства Аргентины успешному завершению данной закупки.