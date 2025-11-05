Сайт Конференция
kosmos_news
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
Спутниковые снимки показали темпы расширения объекта, который может служить командным пунктом в военное время.

Первая информация о продолжающемся строительстве китайского военного центра, получившего название «Китайский Пентагон», появилась в начале этого года. Однако в последние дни были опубликованы новые спутниковые снимки. На них видно, как строительные работы на объекте развивались в течение многих месяцев, вплоть до конца октября этого года.

Китайские солдаты на учениях. Источник: mil.ruНовый военный центр Китая строится всего в 30 км к юго-западу от Пекина. Комплекс обладает типичными чертами стратегического военного объекта, такими как мощные железобетонные конструкции и разветвленная система глубоких подземных туннелей. Стоит отметить, что площадь расширенного центра составляет 6 квадратных километров. Это почти в десять раз больше нынешней площади Пентагона.

Несколько месяцев назад СМИ со ссылкой на Financial Times сообщили, что Китай строит недалеко от Пекина крупный военный комплекс, который должен будет служить командным пунктом в военное время. Эксперты утверждают, что этот современный объект может служить подземным командным бункером для военного руководства, включая китайского лидера как председателя Центрального военного совета.

Строительство происходит на фоне разработки Народно-освободительной армией Китая нового оружия и проектов в преддверии своего столетнего юбилея в 2027 году. Описанные спутниковые снимки подтверждают, что Китай наращивает свой военный потенциал, готовя необходимую инфраструктуру для возможного конфликта с Тайванем. Параллельно строятся и другие военные объекты, в том числе на границе с Индией. Один из них также был заснят коммерческими спутниками:

Этот современный комплекс возводится недалеко от озера Пангонг, примерно в 110 километрах от места столкновений между китайскими и индийскими войсками в 2020 году. По данным аналитиков, база включает в себя здания командования и управления, казармы, ангары для техники, хранилища боеприпасов и радиолокационные станции.

Самой интересной особенностью нового объекта можно назвать крытые стартовые площадки для ракет. Эксперты американской компании AllSource Analysis (ASA) утверждают, что они оснащены сдвижными крышами для мобильных пусковых установок, используемых для транспортировки, позиционирования и запуска ракет.

#китай #военная база #военный центр
Источник: x.com
