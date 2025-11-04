Сайт Конференция
kosmos_news
Западные эксперты впервые оценили АПЛ «Хабаровск» и отметили преимущества лодки
Аналитики также использовали для оценки спутниковые снимки. Особо отмечается, что «Хабаровск» специально спроектирован для запуска «чудо-оружия» «Посейдон».

Официальной информации об АПЛ «Хабаровске» пока мало. Судно было построено по проекту 08951 и стала первой подводной лодкой этого класса. В отличие от «Белгорода» (184 м), эта лодка значительно короче — 135 м, поскольку изначально проектировалась для несения «Посейдона», в то время как «Белгород» — это модифицированная атомная подводная лодка для запуска ядерных ракет.

Церемония спуска на воду АПЛ «Хабаровск». Источник: Российское государственное телевидениеЗападные эксперты в первую очередь отмечают относительно небольшие размеры «Хабаровска». АПЛ манёвренная и потенциально может преодолевать более мелководные участки, чем «Белгород».


Минобороны России называет «Хабаровск» «атомным ракетным крейсером». К этой категории обычно относят подводные лодки с баллистическими ракетами в шахтах вертикального пуска. Однако пока нет никаких доказательств наличия таких шахт у «Хабаровска». Эксперты пишут, что они нечётко видны на спутниковых снимках.

Таким образом, аналитики полагают, что «Хабаровск» отказался от вертикальных пусковых установок и оснащён только торпедными аппаратами, помимо пусковых установок «Посейдона». То есть лодка может запускать обычные торпеды. Кроме того, существуют противокорабельные ракеты и ракеты для поражения наземных целей, которые можно запускать из торпедных аппаратов.


Кормовая часть «Хабаровска» была частично закрыта во время церемонии спуска на воду. Однако её форма сильно напоминает «Борей-А». Это согласуется с более ранними слухами о том, что «Борей-А» послужил основой для проекта 08951.

Благодаря вертикальным пусковым установкам ракет, длина «Борея-А» значительно больше, чем у «Хабаровска» — 170 м. Следовательно, её водоизмещение также существенно отличается. Надводная масса «Борея-А» составляет около 15 000 тонн, а у «Хабаровска», согласно расчётам, — около 10 000 тонн. Таким образом, «Хабаровск» на треть меньше «Борея-А».

В СМИ «Хабаровск» называют подводной лодкой «Судного дня» из-за «Посейдона». Эта атомная торпеда с ядерной боеголовкой — одно из «чудо-оружий», впервые официально представленных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

Западные эксперты считают разрушительную силу «Посейдона» сильно преувеличенной, но это оружие, тем не менее, представляет серьёзную угрозу. Благодаря ядерной силовой установке торпеда должна иметь «бесконечную дальность». В данном контексте это означает следующее: если её запустить из любой точки Мирового океана, она может достичь любой желаемой цели.

Если бы «Хабаровск» находился, например, у берегов Исландии, он мог бы атаковать Сан-Франциско с помощью «Посейдона». Благодаря большой дальности и продолжительности движения торпеды, одна подводная лодка может последовательно запустить несколько «Посейдонов», которые затем одновременно взорвутся в разных точках мира. Предположительно, «Белгород» может нести шесть торпед «Посейдон». Вероятно, это относится и к «Хабаровску». Несколько дней назад было объявлено об успешном завершении длительного подводного испытания «Посейдона» с использованием ядерной энергетической установки.

Строительство трёх последующих подводных лодок проекта 08953 изначально планировалось начать к 2025 году. Вместе с «Хабаровском» они должны сформировать группу подводных лодок, вооружённых ракетным комплексом «Посейдон», в период с 2028 по 2035 год.

«Хабаровск» в настоящее время проходит ходовые испытания. Ввод в эксплуатацию ожидается не ранее конца 2026 года — возможно, без ракетного комплекса «Посейдон», если к этому времени ядерная торпеда не будет полностью испытана.

#россия #оружие #флот #подводная лодка #апл #посейдон #хабаровск #торпеды
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Нивхурил
03:57
У вас батенька гештальт на гоях ? Они явно катали вас на волосатом мотороллере ?
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Дмитрий Патрушев
03:18
Чо ты трёшься под моими комментами?
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
PanzerK
01:01
Это я про адекватных людей писал, а не о тех кому SLI зачем-то был нужен.
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Remarc
23:59
expo отключил,а авторазгон проца нет,итог очевиден
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
swr5
23:55
G102 и две G 304 работают у меня идеально уже пару лет, про MX3 вообще никаких нареканий.
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
dimkahon
22:52
при чем тут буст, я про общую производительность
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
swr5
22:43
Да, этому процессу можно помочь.
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
Mallory
22:28
Все таки незнание в 2025-м - личный выбор человека. Я понимаю такое писать в 2013-м, но сейчас, когда есть llmки, отвечающие на любой, даже самый странный вопрос так заблуждаться. Специально проверил,...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Evgeny Chezarin
22:21
Чимбалая пора снова связывать. Действие транквилизаторов быстро заканчивается и у пациента определённо выработалась толерантность к компонентам.
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Evgeny Chezarin
22:17
36-36-36-96 96? Это что за помойка?
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
