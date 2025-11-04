Ошибка диспетчера задач в Windows 11 приводит к потреблению ресурсов процессора, и Microsoft работает над решением проблемы.

После установки необязательного обновления KB5067036 для Windows 11, выпущенного 28 октября 2025 года, у пользователей возникли проблемы с диспетчером задач. Microsoft подтверждает это на своей панели мониторинга работоспособности системы.



После установки обновления (предположительно затрагивающего версии Windows 11 24H2 и 25H2) нажатие кнопки «X» в диспетчере задач визуально закрывает окно, но базовый процесс остаётся активным. Это становится очевидным, как только пользователь снова открывает «Диспетчер задач» и, просматривает список запущенных процессов, замечает, что этот «Диспетчер» отображается в списке как минимум дважды. Повторение этого процесса приводит к появлению трёх экземпляров, и так далее.

Каждый из этих экземпляров занимает примерно 20–30 мегабайт оперативной памяти. На первый взгляд это может показаться незначительным, но при частом использовании или длительной работе системы это может привести к заметному снижению производительности.

Это может привести к серьёзным проблемам, если ошибка остаётся незамеченной и количество запущенных процессов продолжает расти. Компания Microsoft признаёт существование этой проблемы, но пока не предложила эффективного решения.

Сообщается, что «Процесс Диспетчера задач может продолжать работать в фоновом режиме после закрытия приложения», это ошибка, которая может возникнуть после установки обновления KB5067036. Однако Microsoft также подчёркивает: «При обычном использовании ошибка оказывает лишь незначительное влияние». Автоматизированного обновления для её устранения пока нет.