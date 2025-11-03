По словам генерального директора Tesla, автомобиль будет оснащен «сумасшедшей технологией» и якобы сможет «летать».

Говоря о новых продуктах Tesla, Илон Маск пообещал нечто «незабываемое» в новом подкасте с Джо Роганом, сообщает Gizmodo. Речь идёт о новом Tesla Roadster, который должен был поступить в массовое производство ещё в 2020 году. Маск сказал:

«Мы скоро покажем прототип. Могу гарантировать одно: демонстрация будет незабываемой. Незабываемой!».

Фото: TeslaРоган уточнил у Маска, что же такого незабываемого в Roadster. Маск ответил:

«Неважно, удачный он будет или неудачный, он будет незабываемым».

Роган пытался выяснить Маска больше подробностей о новинке, например, имеются ли у автомобиля выдвижные крылья. «Я не могу раскрыть всё до презентации, — ответил Маск, — но у него есть потенциал стать одной из самых запоминающихся презентаций продуктов всех времён». Маск добавил, что надеется, что презентация состоится до конца года.

Ранее Маск анонсировал своего рода мини-режим полёта для Roadster. Он предполагает использование множества небольших реактивных двигателей, разработанных SpaceX. Они позволят машине совершать крутые повороты на высокой скорости и даже зависать в воздухе на короткое время.

Роган спросил, имел ли Маск в виду эту технологию или что-то другое. Маск сказал, что это нечто совершенно иное — и, возможно, в итоге получится даже не автомобиль в традиционном понимании:

«В нём безумные технологии. Это вообще автомобиль? Не уверен. Он определённо похож на автомобиль. Скажу так: он безумнее всех машин Джеймса Бонда вместе взятых».

Возможно, Маск имеет в виду VTOL. Эти аппараты с вертикальным взлётом и посадкой часто называют летающими автомобилями, хотя они не ездят. Они предназначены для использования в качестве воздушного такси в городах.