Четверо подозреваемых были задержаны, однако украденные драгоценности до сих пор не найдены

Спустя две недели после кражи королевских драгоценностей из парижского Лувра французские следователи опубликовали предварительные результаты расследования в отношении предполагаемых преступников. Как заявила прокурор Парижа Лора Бекко в интервью радиостанции franceinfo в воскресенье, 2 ноября, арестованные являются мелкими преступниками, а не членами профессиональной банды. Организаторы громкого ограбления всё ещё разыскиваются.

Характеристики арестованных «не соответствуют тому, что обычно ассоциируется с высшими эшелонами организованной преступности», заявила Бекко. На данный момент под стражей находятся четверо подозреваемых в возрасте от 34 до 39 лет, включая женщину, обвиняемую в соучастии.

Следователи полагают, что трое арестованных мужчин входят в группу из четырёх человек, которая 19 октября воспользовалась грузовым лифтом, чтобы попасть на первый этаж знаменитого музея в центре Парижа через окно, и похитила часть французских королевских драгоценностей. Четвёртый грабитель всё ещё находится на свободе.

По словам главного прокурора, двое из арестованных частично признали свою вину. Третий подозреваемый и его сообщница отрицают свою причастность к преступлению. Пара была задержана после того, как их ДНК было обнаружено в кабине грузового лифта, использовавшегося при ограблении. По словам Бекко, двое других подозреваемых оставили следы ДНК на скутере, на котором скрылись, на одной из взломанных витрин Лувра и на предметах, оставленных в музее.

Все трое подозреваемых мужчин ранее были судимы за кражу, некоторые — неоднократно. Ведётся расследование по подозрению в создании преступной организации. По данным репортёра AFP, жительница Ла-Курнёва, расположенного на северной окраине Парижа, в субботу, 1 ноября, предстала перед судом французской столицы. В отношении неё было возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к краже, а также в создании преступной организации. В суде 38-летняя женщина заявила, что боится за своих детей и себя.

Поиски организатора или организаторов этого громкого ограбления продолжаются. Украденные драгоценности, стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, а также бесценные исторические предметы, до сих пор не найдены. Министр внутренних дел Нуньес заявил, что драгоценности, возможно, уже вывезены за границу. Тем не менее, он уверен, что они будут найдены. По словам прокурора Бекко, следователи сосредоточились на черном рынке, где эти ценные изделия могут быть выставлены на продажу. Бекко также не исключила возможности использования драгоценностей в качестве «бартера» в организованных преступных кругах.