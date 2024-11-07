Особенно хорошо себя показывают акции российских компаний в ожидании смягчения санкций.

Дональд Трамп победил на выборах в США. В среду, 6 ноября, биткоин поднялся до нового рекордного максимума, за ним последовали многие другие акции. А вот немецким автомобильным компаниям и стартапам из сектора зеленых технологий уже пришлось смириться с падением акций на фондовом рынке.



О Трампе известно, что он, по крайней мере, уважает Путина, если даже не подражает ему. Поэтому инвесторы ожидают смягчения санкций США против России, что привело к росту индекса Московской биржи на 3,3%. Акции энергетического гиганта «Газпром» выросли на 4%, а акции ведущего российского банка Сбербанка – более чем на 3%.





Tesla. Предполагается, что Илон Маск возглавит один из комитетов в администрации Трампа – и именно поэтому все, что имеет отношение к Маску, интересует инвесторов. Акции Tesla выросли на 4% на премаркете, отчасти потому, что компания могла бы получить выгоду от тарифных планов Трампа для китайских и европейских электромобилей. Генеральный директор Tesla Илон Маск несколько раз упоминался в победной речи Трампа и описывался как «гений», которого необходимо защищать и привлечь на работу в администрацию США.

Биткоин и мем-коины. Объявленная Трампом поддержка криптоактивов и DeFi привела к тому, что биткоин поднялся до нового рекордного максимума в 75 000 долларов. В дополнение ко многим другим криптоактивам, в частности, Dogecoin, который тесно связан с Илоном Маском, резко вырос — на 18 процентов за 24 часа.

Крупные банки. Крупнейшие банки США, такие как Wells Fargo, Citigroup и Bank of America, зафиксировали рост акций примерно на 8% на премаркете. Предположение трейдеров: политика Трампа может увеличить торговый оборот и увеличить процентную маржу. Акции JPMorgan и Morgan Stanley также выросли примерно на 7%. В Германии акции Deutsche Bank подорожали на 2,6%.

Медиа-компания Трампа. Акции Trump Media & Technology Group, которая управляет Truth Social, на премаркете подскочили на 62%, хотя недавно компания снова представила очень плохие показатели. Но любой, кто покупает акции, вероятно, делает это из политических, а не экономических убеждений.

Малый бизнес США. Индекс Russell 2000, который отслеживает малые компании США, вырос более чем на 6% в первые часы европейских торгов и почти достиг рекордного уровня, что стало самым большим дневным приростом за два года. Протекционистская позиция Трампа может помочь отечественным производителям, поскольку более высокие тарифы на импорт повышают издержки иностранных конкурентов, давая малому бизнесу США конкурентное преимущество.

Немецкие автопроизводители. Трамп несколько раз давал понять, что он большой поклонник пошлин. Он хочет, чтобы иностранные производители обосновались в США, чтобы производить продукцию для местного рынка. Ожидание повышения пошлин США на импортные автомобили привело к тому, что акции немецких автомобильных компаний Porsche, BMW, Mercedes и Volkswagen потеряли 6,5%, 6,4%, 5% и 4,9% соответственно.

Возобновляемые источники энергии. Акции компаний, специализирующихся на возобновляемых источников энергии, резко упали, поскольку ожидается, что политика Трампа приведет к сокращению субсидий на зеленые технологии, подобные тем, которые были созданы при Байдене (Закон о сокращении инфляции). Акции First Solar упали на 12%, а акции Enphase Energy и NextEra Energy упали на 10% и 8% соответственно, что является признаком того, что трейдеры ожидают меньшей государственной поддержки сектора. Ветроэнергетические компании, такие как Orsted, Vestas и Nordex, также теряют от четырех до девяти процентов каждая.

Китайские акции. Китайские экспортеры сталкиваются с более высокими пошлинами США из-за протекционистской торговой политики Трампа, потенциально с тарифами до 60% на импортируемые товары из Китая. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,6%, а BYD, крупнейший китайский производитель электромобилей, упал на 3,6%.

Евро. Экономисты ожидают, что доллар вырастет, поскольку политика Трампа может разжечь инфляцию, а это, в свою очередь, может побудить Федеральную резервную систему ужесточить денежно-кредитную политику. В среду, 6 октября, евро упал на 1,7%, зафиксировав самое большое ежедневное падение с момента начала пандемии в марте 2020 года.

Казначейские облигации США. Политика Трампа может увеличить государственный долг США на $7,75 трлн к 2035 году, в результате чего отношение долга к ВВП увеличится до 143%, согласно данным Комитета по федеральному бюджету. В среду, 6 октября, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 10 базисных пунктов до почти 4,5%, что указывает на увеличение потребностей в финансировании и, как следствие, на снижение стоимости облигаций.