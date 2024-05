Соучредители Tools for Humanity Сэм Альтман и Алекс Блания встретились с президентом Аргентины Хавьером Милеем для обсуждения инвестиций и внедрение технологий Worldcoin в стране.

Сэм Альтман и Алекс Блания из отвечающего за криптопроект Worldcoin стартапа Tools for Humanity встретились с недавно избранным президентом Аргентины. Темой обсуждения с Хавьером Милеем стали инвестиции Worldcoin в переживающую не лучшие экономические времена страну. Об этом сообщает 29 мая The Block.

В дополнение к компании по разработке технологий, у Tools for Humanity конечно же, существует также фонд для инвестиций, как это обычно бывает со многими криптопроектами. Фонд Worldcoin выступает как администратор некоммерческого проекта и предназначен для поддержки и развития сообщества Worldcoin.

Сообщается, что сам Worldcoin является протоколом с открытым исходным кодом. Однако из истории Альтмана с OpenAI известно, как проект может развиваться. OpenAI начинала как некоммерческая исследовательская компания, а теперь работает с Microsoft в качестве крупнейшего совладельца, ориентированного на получение прибыли, путем продажи лицензий GPT и премиум-доступа.

Но что особенно раздражает многих критиков в Worldcoin, так это «Orb». Это аппаратное устройство сферической формы с камерой, которое используется для идентификации участников сети Worldcoin посредством сканирования радужной оболочки глаза. Этот инструмент должен точно идентифицировать людей. Аргентину, видимо, в отличие от многих других стран не пугает эта технология.

Чтобы привлечь пользователей, им предоставляют бесплатные токены WLD, если их радужная оболочка сканируется. Проект ищет компании по всему миру для установки аппаратов для сканирования в торговых центрах, университетах или других общественных местах. В Аргентине, судя по всему, установят такие аппараты.

Если человеку каким-то образом удалось получить так называемый World ID с помощью сканирования радужной оболочки глаза, то он может использовать токены WLD в сети Worldcoin. В чем их преимущество перед другими криптоактивами, такими как биткоин, неизвестно.

Worldcoin заявляет, что изображения глаз используются для генерации уникального кода радужной оболочки глаза и по умолчанию немедленно удаляются после создания кода радужной оболочки. Однако это означает, что код радужной оболочки в точках регистрации приходится создавать снова и снова, например, при обновлении алгоритмов. Вот почему существует также возможность хранить данные радужной оболочки в течение более длительного периода времени.

Компания Tools For Humanity (TFH) будет отвечать за обработку данных изображений радужной оболочки глаза и передавать данные своим командам в Европейском союзе и США.

Сканирование не ограничивается фотографированием радужной оболочки. На самом деле, согласно TFH, делается серия изображений глаз и лица (головы и плеч) с высоким разрешением. Цель состоит в том, чтобы проверить, является ли объект живым человеком, и это включает в себя измерение температуры лица и сравнение ее с нормальной температурой человеческого тела. Таким образом, инструменты одновременно записывают несколько биометрических данных, а не только данные радужной оболочки.

Помимо всех вопросов об использовании и защите данных, есть еще большой камень преткновения: токены Worldcoin не предназначены для людей или компаний, которые являются резидентами США.