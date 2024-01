Европейский союз инициировал расследование в отношении китайских производителей электромобилей. Все из-за того, что все больше электрокаров поступают из Поднебесной на европейский рынок.

По данным инсайдеров, ЕС начал расследования против китайских производителей электромобилей BYD, Geely и Saic. Инспекции на местах призваны выявить, получают ли китайские производители неправомерную выгоду от государственных субсидий. Если это так, антимонопольные органы ЕС могут ввести штрафные пошлины для защиты европейских производителей. Расследование продлится тринадцать месяцев, то есть до середины февраля 2025 года.

Электромобиль BYD. Изображение из открытых источниковВсе больше и больше электромобилей из Китая выходят на европейский рынок: Aiways, BYD, NIO, Ora или Xpeng - и это лишь некоторые из них. Около года назад этот список расширяется за счет включения очередного китайского автопроизводителя.

Geometry объявила о выходе на рынок Европы в 2023 году. Электромобиль Geometry C изначально начал продаваться в Венгрии, Чехии и Словакии с первой половины 2023 года. Другие автомобили Geometry должны также скоро прийти в Европу. Соответствующий контракт был подписан в начале ноября 2022 года, сообщает CarNewsChina.

Geometry C выпускается с 2019 года и доступен в Китае с двумя различными конфигурациями аккумуляторов: 53 и 70 кВтч. Аккумуляторы производятся компанией CATL. Электродвигатель выдает на дорогу 150 кВт (204 л.с.).

Модель с меньшей батареей имеет запас хода 400 километров. Вариант с большей батареей имеет запас хода 550 километров. Базовая модель продается в Китае по цене около 18 900 евро. Топовая модель с батареей на 70 кВтч стоит около 23 900 евро.

Geometry — бренд производителя автомобилей Geely, получивший более широкое признание в Европе после приобретения Volvo в 2010 году. Geely также стоит за брендом Lynk & Co и Polestar, совместным предприятием Volvo Cars и Geely Holding.