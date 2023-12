Текущий конфликт на Ближнем Востоке выявил темную сторону экологических общественных движений. Антисемитские комментарии некоторых экоактивистов, которые все чаще звучат в последнее время, не ставят под сомнение важность защиты климата в целом.

Изменение климата представляет собой угрозу, и общество должно предпринять срочные меры, чтобы остановить его. С научной точки зрения сегодня в этом нет никаких сомнений. За это выступают разные экологические движения. Но у них есть и темные стороны.

После террористических атак ХАМАС на Израиль стало ясно, что шокирующий уровень антисемитизма распространился среди членов и активистов экологических движений. Сама Грета Тунберг рекомендовала каналы в социальных сетях, посвященные этой теме – не только те, которые призывают Израиль соблюдать международное право, но и каналы, которые открыто демонстрируют понимание или даже поддержку действий ХАМАС.

реклама

Тунберг была не единственной активисткой по борьбе с изменением климата, которая делала странные заявления. Международное движение по защите климата Fridays for Future также опубликовало антиизраильские комментарии в социальных сетях. Однако организации Fridays for Future Austria и Fridays for Future Germany дистанцировались от головной организации.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конфликт на Ближнем Востоке имеет очень мало общего с климатом; у организации по защите окружающей среды вообще нет необходимости комментировать его. Вряд ли какой-либо другой политический конфликт на нашей планете является столь сложным и запутанным и имеет корни, уходящие в столь далёкую историю.

Конечно, у людей могут быть разные мнения о том, какие исторические и политические решения были правильными, какие неправильными и как лучше всего разрешить конфликт. Но все эти различия во мнениях не имеют значения, когда террористические отряды нападают на мирных жителей, пытают их с максимальной жестокостью, похищают или убивают и все это снимают на видео. Это следует просто безоговорочно осудить.

Экологические движения часто использовали моральные аргументы для доказательства важности защиты климата. Но не обязательно защищать климат, чтобы быть хорошим человеком или чувствовать моральное превосходство над другими. Мы должны беречь климат, чтобы продолжать жить в достатке и сохранять ценное жизненное богатство нашей планеты. После поддержки ХАМАС многие активисты экологических движений навсегда потеряли моральный авторитет.

Защита климата может быть аргументирована научными фактами, данными измерений, компьютерными моделями и экономическими расчетами затрат и выгод. Любой, кто использует экологическое движение как средство распространения своих социально-политических фантазий – от свержения свободной рыночной экономики до деиндустриализации – наносит ему вред.