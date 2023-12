Ежегодное исследование определило, что должны уметь разработчики. Выяснилось, какие навыки и языки программирования наиболее популярны.

Python, JavaScript, PHP и C — эти языки программирования знают даже люди, которые не заняты в IT-сфере. Но популярны ли они по-прежнему среди разработчиков и работодателей?

Исследование Codingame и Coderpad пришло к однозначному выводу: языки программирования по-прежнему необходимы для работы в хороших IT-компаниях.

Исследователи опросили около 14 000 разработчиков и не менее 4200 HR-менеджеров по всему миру о том, какие языки программирования наиболее важны в повседневной работе. Среди HR-менеджеров JavaScript возглавляет рейтинг с 53%. Далее следуют Java (43%) и Python (40%).

Та же картина складывается и среди разработчиков: среди программистов лидирует Python (63%), JavaScript (62%) и Java (50%). Таким образом, они станут одними из самых важных языков программирования на рынке труда в сфере IT в 2024 году.

Кроме того, исследование определило, какие навыки представляют общий интерес. Здесь складывается дифференцированная картина: 59% HR-менеджеров в первую очередь ищут таланты в сфере веб-разработки. Знания DevOps занимают второе и третье места (37%), а знание программного обеспечения баз данных — 28%.

36% планируют получить новые знания и более глубокие навыки веб-разработки в 2024 году. Однако навыки в области искусственного интеллекта и машинного обучения находятся на втором месте (35%), а новые знания в разработке игр — на третьем (29%).

Когда их спрашивают о конкретных ролях или позициях, которые HR-менеджеры особенно отчаянно ищут, картина выглядит так: 55% хотят нанять бэкенд-разработчиков, 54% — специалистов полного стека и 45% — разработчиков приложений.

Любой, кто получит одну из этих должностей в сфере IT, имеет лучшие перспективы на будущее. Как недавно сообщила ассоциация IT-индустрии Bitkom, в Германии не хватает 137 000 IT-специалистов. Конкурентоспособность немецких компаний особенно определяется в областях программирования, IT-безопасности и анализа данных.

В этом смысле IT-специалисты также могут рассчитывать на хорошую зарплату: в зависимости от их квалификации и профессионального опыта разработчики программного обеспечения зарабатывают от 45 000 до 62 000 евро в год, согласно данным платформы вакансий Stepstone. При этом, первая сумма касается молодых специалистов на рынке труда в сфере IT.