За шесть лет хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюту на $3 млрд. Только в 2023 году они украли $1,7 млрд. Эти деньги они тратят на создание ядерного оружия.

Согласно новым расчетам специалистов Recorded Future, хакеры из КНДР украли $3 млрд с 2017 года. Факты свидетельствуют, что Северная Корея крадет миллиарды в криптовалютах для финансирования своей программы создания ядерного оружия и шпионских операций. Соответственно, обновление годового максимума биткоина, которое случилось 4 декабря, на руку КНДР.

Фото: Sue-Lin Wong/Reuters

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Страна все больше зависит от криптоактивов. Это увеличивает риски для всех участников рынка в новом финансовом секторе и создает растущие риски кибербезопасности.



Lazarus ворует миллиарды для правительства



Хакеры группировки Lazarus работают на северокорейское государство. В марте прошлого года они украли около $600 млн из игры NFT «Axie Infinity». За первое полугодие хакеры украли более $840 млн. К концу года выручка выросла до 1 миллиарда долларов, которые поступили в казну Ким Чен Ына. В 2023 году, по предварительным данным, хакеры украли $1,7 млрд. Тем временем, в КНДР начались испытания баллистических ракет.





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Как северокорейцы пытаются заняться бизнесом



Рекрутер Эллиот Гарлок из США сообщил о новой афере. У него был ряд очень странных претендентов на инженерную работу в криптовалютной компании. Они начали свои интервью в Zoom с выключенной камерой и, очевидно, солгали о том, где они живут. Гарлок описывает переговоры как «странные и непродуктивные» — и они не прекращаются до сих пор. Постоянно он сталкивался с другими, почти такими же подозрительными претендентами на важные посты в компании.



Как хакеры проникают в систему



Сначала Гарлок предположил, что это индивидуальная афера. Но дальнейшее общение — также с другими поставщиками кадровых услуг — привело к появлению еще одной гипотезы: Северная Корея пытается проникнуть в криптокомпании с помощью поддельных документов. Правительство США ранее предупреждало об усилении активности Северной Кореи. В случае с «Axie Infinity» контрабандно ввезенного и подготовленного PDF-файла приложения было достаточно, чтобы получить четыре валидатора из пяти. Они смогли взломать систему и получить ключ к пятому. Вскоре после этого они перевели $600 млн на свои адреса.



Северная Корея и криптовалюты



Бывший региональный аналитик ФБР по имени Ник Карлсен говорит: «Криптовалюты, возможно, сейчас необходимы Северной Корее». Торговля с Китаем упала на 80%, и власти теперь полностью полагаются на хакерские атаки. Им помог тот факт, что стоимость основных валют выросла за последние годы: биткоин на 250%, Ethereum на 700%.



Программа ядерного оружия Северной Кореи финансируется криптовалютой



Власти КНДР используют деньги, в том числе, для испытаний ракет: в прошлом году они пустили ракету над японским островом Хоккайдо. Заместитель советника по национальной безопасности администрации Байдена Анна Нойбергер подсчитала, что треть похищенных криптовалют идет на программу создания ядерного оружия. Кроме того, государство использует украденные средства для финансирования шпионской деятельности.