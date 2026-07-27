Часы, которые были анонсированы в начале июля, теперь доступны для покупки

Компания Honor объявила о старте продаж специальной версии смарт-часов Watch 6 Plus, созданной совместно с мотогонщиком и основателем бренда ZXMoto Чжаном Сюэ (Zhang Xue). Рекомендованная розничная цена устройства составляет 1699 юаней(~$250).

Источник изображения: HonorМодель получила тематический ремешок в трехцветном контрастном исполнении с красными и синими акцентами. Системный интерфейс дополнен фирменной анимацией включения с логотипом ZXMoto, эксклюзивными циферблатами в стиле приборной панели мотоцикла и пользовательскими звуковыми эффектами, включая имитацию работы двигателя. Специальный профиль «Мотоцикл» позволяет отслеживать скорость, пульс, маршрут по GPS, а также оповещает владельца вибрацией при превышении скоростного лимита на участке и формирует итоговый отчет о поездке.

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Базовые технические характеристики соответствуют стандартной версии Honor Watch 6 Plus. В часы установлен 1,46-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит. Питание обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор Qinghai Lake емкостью 1000 мАч, рассчитанный на 35 дней автономной работы в энергосберегающем режиме или до 17 дней при стандартном использовании. Корпус имеет толщину 10,8 мм и массу 41 грамм.