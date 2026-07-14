Отмечены проекты Samsung Kids Robot Dremo & Minimo и Samsung Home Appliances Accessories

Компания Samsung Electronics получила восемь наград на международном конкурсе Red Dot Award: Design Concept 2026. Сразу два перспективных концепта южнокорейского производителя удостоились высшего звания Best of the Best. Остальные шесть разработок бренда, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, получили стандартные награды в категории концептуального дизайна.

Источник изображения: Samsung

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Одним из главных победителей стал детский робот-компаньон Dremo & Minimo, подстраивающийся под интересы ребенка по мере его взросления. Система на базе искусственного интеллекта позволяет родителям задавать персонажу имя, голос и особенности характера. Комплект состоит из крупного домашнего робота Dremo и его компактного переносного варианта Minimo для использования за пределами дома.

Источник изображения: Samsung

Второй высшей награды удостоилась интуитивная система цветовой кодировки для сменных деталей бытовой техники Samsung Home Appliances Accessories. Проект предлагает окрашивать долговечные элементы в серый цвет, перерабатываемые — в зеленый, а обычные отходы — в коричневый, что упрощает замену фильтров без инструкций. Также жюри отметило умное зеркало AI Beauty Mirror для диагностики кожи и безочковую трехмерную платформу Spatial Tab для общения с ИИ-ассистентами.

Источник изображения: Samsung