Компания Samsung Electronics получила восемь наград на международном конкурсе Red Dot Award: Design Concept 2026. Сразу два перспективных концепта южнокорейского производителя удостоились высшего звания Best of the Best. Остальные шесть разработок бренда, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, получили стандартные награды в категории концептуального дизайна.
Одним из главных победителей стал детский робот-компаньон Dremo & Minimo, подстраивающийся под интересы ребенка по мере его взросления. Система на базе искусственного интеллекта позволяет родителям задавать персонажу имя, голос и особенности характера. Комплект состоит из крупного домашнего робота Dremo и его компактного переносного варианта Minimo для использования за пределами дома.
Второй высшей награды удостоилась интуитивная система цветовой кодировки для сменных деталей бытовой техники Samsung Home Appliances Accessories. Проект предлагает окрашивать долговечные элементы в серый цвет, перерабатываемые — в зеленый, а обычные отходы — в коричневый, что упрощает замену фильтров без инструкций. Также жюри отметило умное зеркало AI Beauty Mirror для диагностики кожи и безочковую трехмерную платформу Spatial Tab для общения с ИИ-ассистентами.