Сама выставка BilibiliWorld пройдёт в Шанхае....

Китайский бренд Machenike официально объявил о подготовке к презентации своего нового портативного компьютера 14 Ultra. Первое публичное появление устройства состоится в рамках грядущего масштабного фестиваля BilibiliWorld 2026. Производитель развернет свою выставочную зону в павильоне под номером 4.1H, где, помимо демонстрации новинки, планируется организация интерактивных площадок и игровых зон для тестирования современных требовательных видеоигр класса 3A.

Автор изображения: Machenike

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Судя по первым обнародованным изображениям, модель Machenike 14 Ultra позиционируется как тонкий и легкий ноутбук. В качестве аппаратной основы грядущей новинки выступит актуальное семейство процессоров Intel Core Ultra. В плане конструктивных особенностей корпуса устройство выделяется нестандартным исполнением модуля веб-камеры, который визуально образует небольшой выступ над верхней гранью дисплея.

На тизерах также можно рассмотреть часть доступных интерфейсов на левой боковой панели компьютера. Ноутбук получит два классических порта USB-A, комбинированный аудиоразъем для подключения наушников или микрофона, а также стандартный замок безопасности Kensington. Подробные спецификации, конфигурации графической подсистемы, дата начала розничных продаж и официальная стоимость Machenike 14 Ultra будут раскрыты во время полноценного анонса на мероприятии.