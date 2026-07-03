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kefirNET
Casio представила премиальные часы A1000SP-7 с сапфировым стеклом в серии Vintage
Цифровую классику Casio A1000SP-7 перевели в премиум-сегмент с помощью сапфира...
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Японский часовой бренд Casio представил новую модификацию своих ретро-часов под индексом A1000SP-7, которая вошла в премиальную линейку Vintage Premium.

В отличие от родственных моделей серии A1000, новинка получила полноценное сапфировое стекло с защитой от царапин, заменившее привычное минеральное. Часы в цельнометаллическом исполнении ориентированы на любителей винтажного дизайна, готовых переплатить за более долговечные материалы, и будут поставляться в эксклюзивной коллекционной коробке.

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Источник изображения: Casio

Визуальной особенностью модификации стал латунный циферблат с объемной текстурой, которая меняет оттенок при смене освещения благодаря методу вакуумного напыления полос на внутреннюю сторону стекла. Стальной браслет и ультратонкий корпус толщиной 7.3 мм получили комбинированную отделку, где чередуются глянцевые полированные грани и матовые поверхности с продольным сатинированием. Такой подход выделяет новинку на фоне массовых линеек компании вроде A158 или A168, корпуса которых отливаются из пластика и покрываются хромом.

Источник изображения: Casio

С точки зрения внутренней электронной начинки устройство сохранило стандартные возможности базовой платформы A1000. В стальном корпусе весом 101 грамм и габаритами 39.6 × 38 мм разместились модуль автоматического календаря, будильник, секундомер с шагом 1/100 секунды и фирменная светодиодная подсветка Super Illuminator. Для фиксации на запястье используется литой браслет с надежной трехскладнои застежкой, открывающейся в одно касание.

Запас хода от штатного элемента питания CR1616 составляет три года, а официальная стоимость часов для глобального рынка производителем пока не раскрывается.

#часы #casio #a1000sp-7
Источник: notebookcheck.net
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