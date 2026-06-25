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kefirNET
Akko представила аркадный контроллер без джойстика с экраном и магнитными переключателями
Контроллер для файтингов FUNBOX — устройство без рычага, построенное на низкопрофильных магнитных переключателях Kailh
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Бренд Akko представил специализированный аркадный контроллер FUNBOX, выполненный в безрычажном формате для киберспортивных соревнований по файтингам. Главной технической особенностью устройства стало использование низкопрофильных магнитных переключателей Kailh Star Mini Magnetic, работающих на базе эффекта Холла. За счет бесконтактной конструкции заявленный ресурс кнопок превышает 100 миллионов нажатий. Печатная плата поддерживает горячую замену и совместима как с магнитными, так и с обычными механическими трехконтактными переключателями Kailh.

Источник изображения: Akko

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При подключении к ПК контроллер обеспечивает частоту опроса до 8000 Гц при внутренней частоте сканирования кнопок на уровне 50 кГц. Функция быстрой активации настраивается в диапазоне от 0,1 до 2,8 мм с точностью до 0,005 мм. На лицевой панели расположены 17 игровых клавиш, выполненных методом электроэрозионной матовой обработки для защиты от следов пальцев, и двухдюймовый цветной ЖК-дисплей. Экран служит для настройки профилей, проверки кнопок и отображения пользовательских анимаций. Для быстрой навигации по меню на боковую грань корпуса вынесен алюминиевый поворотный регулятор.

Источник изображения: Akko

Новинка получила поддержку четырех режимов обработки одновременных разнонаправленных нажатий и функцию турнирной блокировки системных клавиш для соответствия официальным регламентам соревнований. Конфигурация параметров осуществляется через веб-драйвер в браузере. Устройство весом 870 граммов совместимо без дополнительных настроек с ПК, Android, Nintendo Switch, Xbox и PS4. Стоимость базовой версии контроллера Akko FUNBOX составляет 99 долларов США.

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Источник: ithome.com
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