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kefirNET
Xiaomi выпустила индукционную скороварку Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro
В комплекте идут две ёмкости для раздельного приготовления блюд
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Компания Xiaomi представила на рынке пятилитровую умную скороварку Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro. Модель оснащена индукционной системой нагрева мощностью 2200 Вт, которая позволяет создавать рабочее давление до 112 кПа и поддерживать температуру внутри емкости на уровне 120 C. По заявлению производителя, такие характеристики сокращают время приготовления плотных видов мяса до 15 минут. Фирменная система электронной регулировки автоматически меняет уровень давления в зависимости от выбранного типа продуктов.

Источник изображения: Xiaomi

Главной конструктивной особенностью новинки стала комплектация двумя разными чашами для раздельного приготовления блюд. Первая емкость выполнена из нержавеющей стали марки 304 и предназначена для тушения мяса, варки супов или бульонов. Вторая чаша получила керамическое антипригарное покрытие без использования фтора и ориентирована на приготовление риса, каш и выпечки. Для сброса давления в конструкции прибора применяется система принудительного воздушного охлаждения, которая снижает показатель до безопасного уровня за 88 секунд.
Источник изображения: Xiaomi
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Управление устройством осуществляется с помощью панели из закаленного стекла со встроенным дисплеем. Пользователям доступны десять базовых режимов работы, включая приготовление с открытой крышкой. Скороварка интегрирована в общую экосистему умного дома под управлением операционной системы HyperOS (HyperOS), что позволяет настраивать жесткость готовых блюд, запускать отложенный старт до 24 часов и скачивать рецепты через мобильное приложение. Начальная розничная стоимость Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro составляет 899 юаней(~$130).

#xiaomi #еда #кухня #mijia smart pressure cooker 2 pro #скороварка
Источник: gizmochina.com
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