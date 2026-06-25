Компания Xiaomi представила на рынке пятилитровую умную скороварку Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro. Модель оснащена индукционной системой нагрева мощностью 2200 Вт, которая позволяет создавать рабочее давление до 112 кПа и поддерживать температуру внутри емкости на уровне 120 C. По заявлению производителя, такие характеристики сокращают время приготовления плотных видов мяса до 15 минут. Фирменная система электронной регулировки автоматически меняет уровень давления в зависимости от выбранного типа продуктов.
Управление устройством осуществляется с помощью панели из закаленного стекла со встроенным дисплеем. Пользователям доступны десять базовых режимов работы, включая приготовление с открытой крышкой. Скороварка интегрирована в общую экосистему умного дома под управлением операционной системы HyperOS (HyperOS), что позволяет настраивать жесткость готовых блюд, запускать отложенный старт до 24 часов и скачивать рецепты через мобильное приложение. Начальная розничная стоимость Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro составляет 899 юаней(~$130).