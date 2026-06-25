В комплекте идут две ёмкости для раздельного приготовления блюд

Компания Xiaomi представила на рынке пятилитровую умную скороварку Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro. Модель оснащена индукционной системой нагрева мощностью 2200 Вт, которая позволяет создавать рабочее давление до 112 кПа и поддерживать температуру внутри емкости на уровне 120 C. По заявлению производителя, такие характеристики сокращают время приготовления плотных видов мяса до 15 минут. Фирменная система электронной регулировки автоматически меняет уровень давления в зависимости от выбранного типа продуктов.

Источник изображения: Xiaomi

Главной конструктивной особенностью новинки стала комплектация двумя разными чашами для раздельного приготовления блюд. Первая емкость выполнена из нержавеющей стали марки 304 и предназначена для тушения мяса, варки супов или бульонов. Вторая чаша получила керамическое антипригарное покрытие без использования фтора и ориентирована на приготовление риса, каш и выпечки. Для сброса давления в конструкции прибора применяется система принудительного воздушного охлаждения, которая снижает показатель до безопасного уровня за 88 секунд.