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MAXSUN выпустила материнские платы Mini-ITX с заменяющими стандартные слоты PCIe разъёмами MCIO
Материнские платы разработаны в сотрудничестве с Intel.
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Компания MAXSUN совместно с Intel анонсировала две материнские платы формата Mini-ITX, использующие высокоплотные разъёмы MCIO (Mini Cool Edge I/O) вместо традиционных слотов PCIe. Новые модели — MS-Challenger MCIO ITX и MS-PC Farm B860I — демонстрируют преимущества этого интерфейса, поддерживающего PCIe Gen5 и до восьми линий на один разъём, что обеспечивает гибкость компоновки и удобство кабельного подключения.

Источник изображения: MAXSUN

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Модель MS-Challenger MCIO ITX базируется на чипсетах Intel 800-й серии (Q870, Z890, H810 или B860) и оснащена двумя MCIO-портами вместо стандартного PCIe-слота. В зависимости от версии чипсета интерфейсы можно настраивать: для Q870/Z890 доступны режимы разделения ×8 + ×8 или ×8 + (×4 + ×4), тогда как варианты на H810/B860 предлагают объединение в один порт ×16.

Источник изображения: MAXSUN

Вторая новинка, MS-PC Farm B860I, которая уже неоднократно демонстрировалась ранее, ориентирована на серверные кластеры: она получила повёрнутые слоты для оперативной памяти, позволяющие установить до четырёх модулей UDIMM на компактной плате, а также дополнительный слот PCIe. Помимо MCIO, плата поддерживает удалённое управление IPMI, принудительную перезапись BIOS и интеллектуальную диагностику неисправностей.

#материнские платы #mini-itx #maxsun #mcio #ms-challenger mcio itx #ms-pc farm b860i
Источник: ithome.com
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