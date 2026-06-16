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Акулу-домового впервые в истории засняли на видео в естественной среде обитания
Полученные данные существенно расширили представления о возможностях этого вида...
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Океанологи впервые сумели получить глубоководные видеозаписи живой акулы-домового (Mitsukurina owstoni) — реликтового вида, существующего около 125 миллионов лет. Ранее этих хищников видели живыми лишь короткое время, когда их случайно вытаскивали на поверхность рыбацкими снастями. Исторические кадры зафиксировали две разные экспедиции: одну особь засняли в районе острова Джарвис в центральной части Тихого океана, а вторую — в желобе Тонга на юго-западе.

Источник изображения: Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre

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Уникальные наблюдения провели специалисты из глубоководного исследовательского центра Университета Миндероу и Западной Австралии (Minderoo-University of Western Australia Deep-Sea Research Centre) совместно с Гавайским университетом (University of Hawaii at Manoa). Особи из желоба Тонга удалось поставить рекорд глубины для своего вида — видеокамера запечатлела ее на отметке почти в 2000 метров, что на 700 метров глубже всех задокументированных ранее случаев.

Источник изображения: Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre

Вторая заснятая акула оказалась крупным самцом длиной более 3,4 метра и примерным возрастом около 51 года. Данное открытие не только расширило ареал обитания «живых ископаемых» на Центральную Пацифику, но и позволит включить вид в региональные списки по сохранению биоразнообразия.


#исследования #тихий океан #акула #подводный мир #акула-домовой
Источник: livescience.com
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